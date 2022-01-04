5 складных ножей из Китая, увидев которые, тут же захочется взять их себе

Лучшие инструменты из Китая.
Когда отправляешь в лес на пикник, в поход, на рыбалку или просто на дачу, всегда полезно иметь в кармане раскладной нож. Еще лучше, когда в кармане есть полноценный мультитул. Универсальный инструмент способен выручить даже из самых трудных и непредвиденных жизненных ситуаций. Посмотрим же на самые любопытные образцы, которые можно добыть на популярной онлайн-площадке.
1. NEWACALOX
Неплохой бюджетный вариант мультитула.
Универсальные инструменты NEWACALOX весьма хороши. Они сделаны из высококачественной нержавеющей стали, еще в момент сборки каждый нож в таком наборе тщательно точится. Заказать такой можно на AliExpress. Доставят инструмент за неделю-другую в любую точку России. Стоит инструмент около 925 рублей.
2. YALKU
Такой инструмент можно брать смело.
Достаточно специфичный универсальный инструмент, организованный по принципу 8 в 1. Стоит всего 250 рублей. При этом в набор входит даже небольшой молоток. Нож, кусачки, пассатижи YALKU – выше всяких похвал. Сделано все из качественной стали и покрыто защитным составом. Определенно, такая вещь прослужит не один год.
3. GANZO
Отличный вариант.
Ванадиевый инструмент от GANZO 26 в 1 отличается невероятно высокой надежностью, прочностью и выносливостью. Стоит ли говорить о том, что он еще и весьма функциональный? Набор удовлетворит даже самые смелые запросы мастера. В комплекте идет чехол. Из недостатков – солидный вес набора. Выложить за такой придется чуть больше 2500 рублей.
4. ROXON
Неплохое решение для свого кармана.
Еще один отличный мультитул, который заслуживает упоминания. Помимо высокого качества сборки и надежности материалов, отличается также хорошей эргономикой и лаконичностью дизайна. Одинаково хорошо ложится в руку и карман. Организован по принципу 16 в 1. Стоит такая «безделушка» 2900 рублей.
5. WORKPRO
Добротный набор.
Не один мультитул, а целый набор инструментов из универсального инструмента, перочинного ножа и сумки. Стоит все это счастье 1200 рублей. Этот набор – настоящий праздник для того, кто всегда любит держать все под контролем.
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