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5 складных ножей из Китая, увидев которые, тут же захочется взять их себе


Лучшие инструменты из Китая.

Лучшие инструменты из Китая.

Когда отправляешь в лес на пикник, в поход, на рыбалку или просто на дачу, всегда полезно иметь в кармане раскладной нож. Еще лучше, когда в кармане есть полноценный мультитул. Универсальный инструмент способен выручить даже из самых трудных и непредвиденных жизненных ситуаций. Посмотрим же на самые любопытные образцы, которые можно добыть на популярной онлайн-площадке.

1. NEWACALOX


Неплохой бюджетный вариант мультитула.

Неплохой бюджетный вариант мультитула.

 

Универсальные инструменты NEWACALOX весьма хороши. Они сделаны из высококачественной нержавеющей стали, еще в момент сборки каждый нож в таком наборе тщательно точится. Заказать такой можно на AliExpress. Доставят инструмент за неделю-другую в любую точку России. Стоит инструмент около 925 рублей.

2. YALKU


Такой инструмент можно брать смело.

Такой инструмент можно брать смело.

 

Достаточно специфичный универсальный инструмент, организованный по принципу 8 в 1. Стоит всего 250 рублей. При этом в набор входит даже небольшой молоток. Нож, кусачки, пассатижи YALKU – выше всяких похвал. Сделано все из качественной стали и покрыто защитным составом. Определенно, такая вещь прослужит не один год.

3. GANZO


Отличный вариант.

Отличный вариант.

 

Ванадиевый инструмент от GANZO 26 в 1 отличается невероятно высокой надежностью, прочностью и выносливостью.
Стоит ли говорить о том, что он еще и весьма функциональный? Набор удовлетворит даже самые смелые запросы мастера. В комплекте идет чехол. Из недостатков – солидный вес набора. Выложить за такой придется чуть больше 2500 рублей.

4. ROXON


Неплохое решение для свого кармана.

Неплохое решение для свого кармана.

 

Еще один отличный мультитул, который заслуживает упоминания. Помимо высокого качества сборки и надежности материалов, отличается также хорошей эргономикой и лаконичностью дизайна. Одинаково хорошо ложится в руку и карман. Организован по принципу 16 в 1. Стоит такая «безделушка» 2900 рублей.

5. WORKPRO


Добротный набор.

Добротный набор.

 

Не один мультитул, а целый набор инструментов из универсального инструмента, перочинного ножа и сумки. Стоит все это счастье 1200 рублей. Этот набор – настоящий праздник для того, кто всегда любит держать все под контролем.

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5 складных ножей из Китая, увидев которые, тут же захочется взять их себе

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5 складных ножей из Китая, увидев которые, тут же захочется взять их себеПодписаться на мой Instagram
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