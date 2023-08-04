10 неожиданных вещей, за которые за границей можно попасть в тюрьму

Этот странный арест.

1. Зарядка телефона в поезде

Вы арестованы за зарядку телефона в поезде.

2. Притворство призраком

Вы арестованы за притворство призраком.

3. Футболка «У меня есть наркотики»

Вы арестованы за футболку с надписью «У меня есть наркотики».

4. Сравнение президента с персонажем фильма

Вы арестованы за сравнение президента с персонажем фильма.

5. Метеоризм на человека

Вы арестованы за метеоризм.

6. Агрессивное мытье полов

Вы арестованы за агрессивное мытье полов.

7. Вторжение в тюрьму

Вы арестованы за вторжение в тюрьму.

8. Похищение питомца-паука

Вы арестованы за похищение паука.

9. Рывок брючного ремня вверх

Вы арестованы за создание неприятных ощущений посредством врезавшихся между ягодиц трусов.

10. Попугай-наблюдатель

Вы арестованы за попугая-наблюдателя.