Пиво делает мужчин креативнее

40 мужчин, прошедших тест в Университете Иллинойса, показали хорошие результаты при решении головоломок: будучи в пивном подпитии они с большим перевесом победили в игре-головоломке своих трезвых оппонентов!



Специально для исследования учёные придумали игру на ассоциации, с которой участники теста, выпившие 2 порции пива, справились лучше и быстрее, чем те, кто не пил. Вот, как прокомментировала автор исследования психолог Дженнифер Уили такие неожиданные результаты:



«Мы выяснили, что при показателе уровня алкоголя в крови 0,07, люди хуже выполняли задания на память, но они лучше справлялись с задачами, требующими творческого подхода. Креативные решения нередко приходят, когда люди не слишком сконцентрированы, а немного рассеяны.»



Однако во всём следует знать меру: стоит перебрать — и ваши творческие порывы уже вряд ли кто-то оценит.



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