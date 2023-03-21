С нами не соскучишься!

8 289 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Это действительно подвиг.Как неграмотный и...
  • Александр Стародубцев
    если это киловольты тогда вообще маразмРазница не только...
  • Алексей
    А где тут упоминаются киловатты? кВ это киловольты, киловатты обозначаются как кВт.Разница не только...

Пиво делает мужчин креативнее

40 мужчин, прошедших тест в Университете Иллинойса, показали хорошие результаты при решении головоломок: будучи в пивном подпитии они с большим перевесом победили в игре-головоломке своих трезвых оппонентов!

Специально для исследования учёные придумали игру на ассоциации, с которой участники теста, выпившие 2 порции пива, справились лучше и быстрее, чем те, кто не пил. Вот, как прокомментировала автор исследования психолог Дженнифер Уили такие неожиданные результаты:

«Мы выяснили, что при показателе уровня алкоголя в крови 0,07, люди хуже выполняли задания на память, но они лучше справлялись с задачами, требующими творческого подхода. Креативные решения нередко приходят, когда люди не слишком сконцентрированы, а немного рассеяны.»

Однако во всём следует знать меру: стоит перебрать — и ваши творческие порывы уже вряд ли кто-то оценит.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Пиво делает мужчин креативнее

И не забудьте:
Пиво делает мужчин креативнееПодписаться на мой Instagram

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх