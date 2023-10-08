Метод, который поможет вернуть к жизни даже самую безнадежную орхидею

Даже самую безнадежную на первый взгляд орхидею можно вернуть к жизни, если знать несколько простых секретов.







Для помощи орхидее потребуется обычный чеснок. Измельчите два зубчика чеснока вместе с кожурой и залейте 0,5 л воды. Оставьте настаиваться на 3 часа. За это время все питательные вещества из чеснока перейдут в воду. Через три часа профильтруйте чесночную воду.







У поврежденной орхидеи удалите все засохшие и загнившие листья, а также старый посадочный материал, в котором могут находиться бактерии и грибки. Также необходимо удалить все поврежденные корни, используя для этого стерильный инструмент.

Следующим шагом очистите стебель, удаляя старые чешуйки. После обрезки тщательно промойте орхидею под проточной водой.







Используйте чесночную воду и ватный диск для того, чтобы обработать всю орхидею.







Поместите растение в пластиковый стаканчик и залейте чесночной водой так, чтобы в воду был погружен только ствол. Через 20 минут вытрите растение насухо с помощью мягкой ткани или ватного диска.







Для восстановления орхидеи потребуется кусочек поролона, в котором необходимо сделать отверстие. Аккуратно вставьте в отверстие подготовленную орхидею.

Поместите растение в пластиковый стаканчик и залейте водой так, чтобы она лишь немного касалась поролона.







Накройте орхидею пластиковым стаканчиком, в котором проделано несколько отверстий, и поставьте ее в сухое прохладное место. Главное — следить за уровнем воды в стаканчике и при необходимости заменять воду на чистую.

Меньше чем через месяц орхидея вернется к жизни, начнет активно развиваться корневая система и нарастать зеленая масса.





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