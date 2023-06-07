Не только Джордано Бруно: 5 учёных, которых сожгли на костре католики.
Имя Джордано Бруно знакомо нам со школы: учёный, которого сожгли на костре. Эта казнь кажется беспрецендентной и потому хорошо запомнилась. Но на самом деле, Бруно был не единственным учёным, чья жизнь закончилась в пламени. Есть ещё несколько известных имён.
Мигель Сервет
Испанский врач и естествоиспытатель шестнадцатого века, арагонец Сервет известен тем, что первым в Европе описал малый круг кровообращения - тот, который проходит по лёгким, принеся знания, почерпнутые им из работ араба Абн-ан-Нафиса в пространство, где до тех пор руководствовались ошибочными представлениями римлянина Галена.
Но, кроме анатомии человека, Сервет интересовался также богословскими вопросами. Он написали трактат с полемикой с традиционным взглядом на Троицу и в результате был вынужден скрываться - переехал в Лион, где поселился под именем Мишель Вильнёв. Довольно дерзко было брать говорящую фамилию (“Новый город”), но таковы уж были люди эпохи Просвещения.
Мигель Сервет.
В Лионе Сервет прожил не так долго. Меняя город за городом, он занимался врачебной практикой, но в конце концов не сдержался и издал ещё один трактат - “Восстановление христианства”, в котором спорил и с католиками, и с протестантами, утверждая, что они искажают изначальный вид и замысел христианства. Весь тираж книги был, конечно, уничтожен как еретический, а за Серветом пришла инквизиция.
Во время судебного процесса Сервет смог бежать из тюрьмы, но вскоре был пойман и сожжён на костре за ересь. Впрочем, и Бруно, вопреки мифам, был также сожжён за то, что собирался создать новое христианское учение - то есть, критиковал существующее.
Чекко д’Асколи
Итальянский математик, астроном и поэт известен тем, что написал своеобразную универсальную энциклопедию своего времени полностью в стихах. Он сумел зарифмовать сведения из астрономии, зоологии, современные ему представления о психологии, антропологии и многое другое. Однако внимание инквизиции д’Асколи привлёк своим крайним увлечением астрологией.
Он, например, утверждал, что Христос явился на землю не только по воле Божьей, но и вследствие того, что звёзды сложились определённым образом, и что при определённом положении звёзд можно произносить заклятья, подчиняющие бесов и заставляющие их творить в твою пользу чудеса. Кроме того, что уже не так сильно интересовало церковь, но вызвало недовольство светских властей, д’Асколи поведал каждому, желающему это знать, что планеты, мол, свидетельствуют - Антихрист родится в богатой и влиятельной семье. В общем, в самом начале четырнадцатого века д’Асколи сожгли за увлечение астрологией и склонностью объяснять ею вообще всё.
Памятник Чекко д Асколи.
Этьен Доле
Французский филолог, известный своей ссорой с Рабле из-за публикации его сочинений без разрешения автора и своим трудом по теории и практике письменного (литературного) перевода, погорел тоже на ереси. Он увлечённо издавал вообще всё, что только мог придумать издать, включая Псалтирь (что тогда было запрещено) и богословские полемические труды. Во время ареста в его доме обнаружились сочинения протестантов.
Для начала его пожурили, взяли с него отречение от всяких протестантских взглядов и обещание больше ничего сомнительного не публиковать, но потом арестовали снова. Как водилось в то время, бежал из-под стражи, но на свободе гулял недолго: его опознали и снова арестовали. К костру его приговорил Парижский парламент, а не какой-нибудь Папа Римский, как можно подумать.
Этьен Доле.
А коллегу Этьена Доле, филолога Уильяма Тиндейла, преподавателя Кембриджского Университета, схватили и сожгли за перевод Библии: тогда желание ознакомить с Библией широкие народные массы напрямую считалось родом ереси. Притом переводил Тиндейл книгу книг на английский, живя в Германии, а арестовали и сожгли его в Бельгии. Показательно сожгли и его переводы - это сделал епископ Лондонский, не пожалев денег, чтобы выкупить почти весь тираж. Но остановить процесс было уже нельзя, и перевод Тиндейла выходил и раскупался раз за разом, несмотря на всё противодействие католического духовенства.
Джулио Ванини
Как многие философы своего времени (начало семнадцатого века), итальянец Ванини интересовался, прежде всего, физическими опытами. Он также считается одним из отцов современной философии, но как раз именно за то, за что его сожгли: как и Бруно, он нападал на современную ему схоластику, то есть - критиковал ход мысли церковников.
Совсем ещё молодым мужчиной он принял сан священника и… принялся странствовать, распространяя свои антирелигиозные идеи. Утверждал он разное: например, сомневался в бессмертии души и находил человека и обезьяну по-родственному похожими. В конце концов его приговорили к отрезанию языка и повешению как атеиста. А сожгли уже труп, потому что еретиков надо бы жечь.
Памятник Джулио Чезаре Ванини.
Кроме еретиков, у инквизиция была ещё одна головная боль: сатанисты. Три самых известных сатаниста Средних Веков: убийца детей, насильник сестры и не веривший в непорочное зачатие.
Текст: Лилит Мазикина.
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