В большинстве домов подвал – это мрачное место, где хранится всякий хлам. Однако, есть люди, которые не хотят, чтобы пространство простаивало даром. Вот как герой этих фотографий вложил немало сил, энергии и фантазии для того, чтобы сделать настоящий домашний кинотеатр в своем доме. Идея на десять баллов из пяти.
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Интересная идея использования подвала в частном доме
В большинстве домов подвал – это мрачное место, где хранится всякий хлам. Однако, есть люди, которые не хотят, чтобы пространство простаивало даром. Вот как герой этих фотографий вложил немало сил, энергии и фантазии для того, чтобы сделать настоящий домашний кинотеатр в своем доме. Идея на десять баллов из пяти.
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