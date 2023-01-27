Как называются страны

Как выяснилось в результате исследования, проведённого изданием Quartz, все (во всяком случае, подавляющее большинство) названия всех стран мира можно разделить на четыре большие группы:
— названия, описывающие географическое положение страны
— названия, в которых отражена какая-либо особенность местности
— названия, связанные с названием племени или этнической группы
— названия, полученные в честь знаменитого человека
Например:
Названия, описывающие географическое положение страны
- Норвегия означает «Путь на север»
- Австралия означает «Южная страна»
Названия, в которых отражена какая-либо особенность местности
- Страна Алжир получила название в честь своей столицы Алжир, что означает «острова»
- Коста Рика означает «богатый берег»
- Барбадос означает «бородатые» . Это название он получил из-за своих знаменитых деревьев баньян с самой большой в мире площадью кроны
- Сьерра Леона означает «Львиные горы» — по всей видимости, из-за характерных раскатов грома среди холмов
Названия, связанные с названием племени или этнической группы
- Франция названа в честь франков — древнегерманских племён
- Италия названа в честь племени витали
- Швейцария названа по имени небольшого региона Швиц
- Вьетнам означает «южные люди»
- Папуа Новая Гвинея – название этому месту дал португалец Жоржи ди Менезиш, пытаясь описать его своим сородичам. «Папува» в переводе на русский язык означает «курчавый», а приписка «Новая Гвинея» появилась потому, что местные жители показались де Менезишу похожими на аборигенов Гвинеи в Африке из-за тёмного цвета кожи.
Названия, полученные в честь знаменитого человека
- Филиппины получили своё название в честь короля Испании ФилиппаII
- Боливия названа в честь венесуэльского революционера Симона Боливара
- Соединённые Штаты Америки названы в честь итальянского исследователя Америго Веспуччи
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