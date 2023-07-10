Кирпич пригодится в саду и дома: 11 идей оригинального применения

Кирпич — подходящий материал для оформления приусадебных территорий. /Фото: i1.wp.com

1. Красивый пруд

С таким райским уголком вечерний отдых станет намного приятнее. /Фото: i.pinimg.com

2. Куда же без романтики

Кирпич-подсвечник привнесет нотку оригинальности и суровой романтики в любой отдых. /Фото: i.pinimg.com

3. Презентабельное крыльцо

Входная зона, сделанная из кирпича, всегда смотрится нарядно, массивно и впечатляюще. /Фото: stroyobzor.info

4. Подставка для книг из кирпича

Держатель книг из кирпича — надежное и необычное решение для домашней и дачной библиотеки. /Фото: media.blitsy.com

Очень похоже на настоящие книги. /Фото: comepiaceate.it

Золотой слиток на книжкой полке — весьма оригинально. /Фото: i.pinimg.com

5. Место для костра

Когда есть дача, сложно удержаться от вечеров у костра. /Фото: pbs.twimg.com

6. Необычный забор

Креативный подход сделает необычной даже такую простую постройку. /Фото: izkirpicha.com

7. Зеленый декор

Из кирпича получаются отличные клумбы. /Фото: i.pinimg.com

8. Уличная печь

На даче такое сооружение точно не помешает. /Фото: i.pinimg.com

Печь может иметь более креативный вид, если добавить ярких красок. /Фото: econet.ua

9. Стильные дорожки

Красивое решение для дачного участка. /Фото: i.pinimg.com

Подобную идею можно воплотить в жизнь прямо на газоне. /Фото: homespecially.com

10. Необычная библиотека

Из кирпичей можно сделать даже полочки для книг. /Фото: res.cloudinary.com

11. Креативная статуя

С таким декором точно не стоит сомневаться в возможностях кирпича. /Фото: c1.staticflickr.com