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Кирпич пригодится в саду и дома: 11 идей оригинального применения


Кирпич — подходящий материал для оформления приусадебных территорий. /Фото: i1.wp.com

Кирпич — подходящий материал для оформления приусадебных территорий. /Фото: i1.wp.com

 

Из кирпича можно построить красивый и надежный дом, но не только. Если подключить свою фантазию, вполне реально создать неповторимые элементы декора, практичные сооружения и райские уголки отдыха. Применение кирпича в оформлении дачного участка позволит украсить сад и придать ему особого шарма. Редакция Novate.ru предлагает обратить внимание на несколько необычных идей, которые помогут с вдохновением и воплощением креативных задумок.

1. Красивый пруд


С таким райским уголком вечерний отдых станет намного приятнее. /Фото: i.pinimg.com

С таким райским уголком вечерний отдых станет намного приятнее. /Фото: i.pinimg.com

 

В любом месте просто необходим уголок отдыха и эстетической радости. Поэтому обладателям собственной дачи или приусадебного участка стоит задуматься о том, чтобы создать своими руками пруд. Сделать это довольно просто: понадобятся кирпичи, налаженный поток воды с ее отводом, красивые растения и немного фантазии.

2. Куда же без романтики


Кирпич-подсвечник привнесет нотку оригинальности и суровой романтики в любой отдых. /Фото: i.pinimg.com

Кирпич-подсвечник привнесет нотку оригинальности и суровой романтики в любой отдых. /Фото: i.pinimg.com

 

Хоть кирпич и выглядит грубовато, он вполне может послужить креативным и красивым элементом декора. Достаточно немного его задекорировать, разместить в нем или на нем одну или несколько свечек и уютная атмосферная обстановка обеспечена. В кирпичах с отверстиями хорошо помещаются высокие свечки, которые отлично держатся и не падают. Кирпичи-подсвечники можно разместить в доме или на террасе, или в саду возле дорожек или места отдыха. Они сыграют и декоративную, и практичную роль.

3. Презентабельное крыльцо


Входная зона, сделанная из кирпича, всегда смотрится нарядно, массивно и впечатляюще. /Фото: stroyobzor.info

Входная зона, сделанная из кирпича, всегда смотрится нарядно, массивно и впечатляюще. /Фото: stroyobzor.info

 

Любое крыльцом можно сделать благороднее и внушительнее с помощью кирпича. А если он будет яркого цвета, то это сделает декор еще более оригинальным и стильным. Комбинируя различные оттенки можно создать красивые геометрические узоры и добавить креативности в оформление придомовой территории.

4. Подставка для книг из кирпича


Держатель книг из кирпича — надежное и необычное решение для домашней и дачной библиотеки. /Фото: media.blitsy.com

Держатель книг из кирпича — надежное и необычное решение для домашней и дачной библиотеки. /Фото: media.blitsy.com

 

Кто бы подумал, что кирпич может сыграть довольно прелестную и вдохновляющую декоративную роль. А он вполне справляется с задачей удерживания книг на полке и при этом довольно красиво выглядит внешне. Чтобы сделать красоту из такого простого подручного средства, нужно вооружиться красками: с ними строительный материал превращается в имитацию золотого слитка, книжки или яркий акцент на полке. Беспроигрышный и надежный вариант, который точно удивит гостей.
Очень похоже на настоящие книги. /Фото: comepiaceate.it

Очень похоже на настоящие книги. /Фото: comepiaceate.it

 

Полезный совет: Покрасить кирпич можно любой краской. Однако предпочтение стоит отдать краскам на водной основе, так как они обладают паропроницаемостью и одинаково хорошо подходят, как для внешних, так и внутренних работ и эксплуатации материала.
Золотой слиток на книжкой полке — весьма оригинально. /Фото: i.pinimg.com

Золотой слиток на книжкой полке — весьма оригинально. /Фото: i.pinimg.com

 

5. Место для костра


Когда есть дача, сложно удержаться от вечеров у костра. /Фото: pbs.twimg.com

Когда есть дача, сложно удержаться от вечеров у костра. /Фото: pbs.twimg.com

 

Красивое место для разведения костра создаст особую атмосферу уюта и тепла даже под открытым небом. Его можно расположить в любом месте двора, возле дома или в саду. Если сделать целую площадку отдыха со столиком и креслами, то вечерами у костра можно подрумянить зефирки, выпить по чашечке горячего чая и провести время за приятной беседой.

6. Необычный забор


Креативный подход сделает необычной даже такую простую постройку. /Фото: izkirpicha.com

Креативный подход сделает необычной даже такую простую постройку. /Фото: izkirpicha.com

 

Простые предметы вполне реально подавать под новым углом, чтобы в итоге получались индивидуальные постройки. Закрученные колонны из кирпича создают неповторимый визуальный эффект, которые поражает даже в сочетании с банальными металлическими листами на заборе. Тем, кто любит оригинальность, точно стоит задуматься о воплощении этой идеи в жизнь.

7. Зеленый декор


Из кирпича получаются отличные клумбы. /Фото: i.pinimg.com

Из кирпича получаются отличные клумбы. /Фото: i.pinimg.com

 

Немного лишнего времени и усилий и из кирпича можно сделать просто восхитительную клумбу в виде спирали. Для этого нужно постепенно повышать уровень земли и соблюдать правила физики, ну и конечно же высадить красивые цветы. Такую клумбу можно использовать в виде разграничения разных зон в саду и на огороде.

8. Уличная печь


На даче такое сооружение точно не помешает. /Фото: i.pinimg.com

На даче такое сооружение точно не помешает. /Фото: i.pinimg.com

 

Почему бы не готовить на улице, если там появится удобная и красивая печь? Вопрос риторический, так как обязательно стоит попробовать. Тем более, что печь из кирпича сыграет не только практическую, но и декоративную роль. С ней дачный участок превратится в чудесный исторический уголок с самобытной атмосферой.
Печь может иметь более креативный вид, если добавить ярких красок. /Фото: econet.ua

Печь может иметь более креативный вид, если добавить ярких красок. /Фото: econet.ua

 

9. Стильные дорожки


Красивое решение для дачного участка. /Фото: i.pinimg.com

Красивое решение для дачного участка. /Фото: i.pinimg.com

 

Комбинация разных по фактуре и цвету материалов всегда создает неожиданный эффект. Поэтому сочетание кирпича и мелких камней на дорожках будет смотреться красиво и необычно. А еще это более бюджетный вариант по сравнению с плиткой, ведь кирпича уходит меньше, а ходить все равно удобно.
Подобную идею можно воплотить в жизнь прямо на газоне. /Фото: homespecially.com

Подобную идею можно воплотить в жизнь прямо на газоне. /Фото: homespecially.com

 

10. Необычная библиотека


Из кирпичей можно сделать даже полочки для книг. /Фото: res.cloudinary.com

Из кирпичей можно сделать даже полочки для книг. /Фото: res.cloudinary.com

 

Кирпичи — универсальный материал, из которого можно сделать даже подобие мебели. Книжные полки из такого грубого материала будут смотреться необычно и очень подойдут для лофта или дачного оформления с ноткой непосредственности.

11. Креативная статуя


С таким декором точно не стоит сомневаться в возможностях кирпича. /Фото: c1.staticflickr.com

С таким декором точно не стоит сомневаться в возможностях кирпича. /Фото: c1.staticflickr.com

 

Обычная кирпичная стена может преобразиться, если к ней добавить усердия и необычную идею. На первый взгляд выглядит сложно, но такое необычное оформление можно сделать и для своего участка. Вместо кирпича для фигурок детей подойдут и более податливые материалы, например, гипс или пенопласт, которые потом следует покрасить под кирпич.

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Кирпич пригодится в саду и дома: 11 идей оригинального применения

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Кирпич пригодится в саду и дома: 11 идей оригинального примененияПодписаться на мой Instagram
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