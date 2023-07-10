Кирпич пригодится в саду и дома: 11 идей оригинального применения

Кирпич — подходящий материал для оформления приусадебных территорий. /Фото: i1.wp.com
Из кирпича можно построить красивый и надежный дом, но не только. Если подключить свою фантазию, вполне реально создать неповторимые элементы декора, практичные сооружения и райские уголки отдыха. Применение кирпича в оформлении дачного участка позволит украсить сад и придать ему особого шарма. Редакция Novate.ru предлагает обратить внимание на несколько необычных идей, которые помогут с вдохновением и воплощением креативных задумок.
1. Красивый пруд
С таким райским уголком вечерний отдых станет намного приятнее. /Фото: i.pinimg.com
В любом месте просто необходим уголок отдыха и эстетической радости. Поэтому обладателям собственной дачи или приусадебного участка стоит задуматься о том, чтобы создать своими руками пруд. Сделать это довольно просто: понадобятся кирпичи, налаженный поток воды с ее отводом, красивые растения и немного фантазии.
2. Куда же без романтики
Кирпич-подсвечник привнесет нотку оригинальности и суровой романтики в любой отдых. /Фото: i.pinimg.com
Хоть кирпич и выглядит грубовато, он вполне может послужить креативным и красивым элементом декора. Достаточно немного его задекорировать, разместить в нем или на нем одну или несколько свечек и уютная атмосферная обстановка обеспечена. В кирпичах с отверстиями хорошо помещаются высокие свечки, которые отлично держатся и не падают. Кирпичи-подсвечники можно разместить в доме или на террасе, или в саду возле дорожек или места отдыха. Они сыграют и декоративную, и практичную роль.
3. Презентабельное крыльцо
Входная зона, сделанная из кирпича, всегда смотрится нарядно, массивно и впечатляюще. /Фото: stroyobzor.info
Любое крыльцом можно сделать благороднее и внушительнее с помощью кирпича. А если он будет яркого цвета, то это сделает декор еще более оригинальным и стильным. Комбинируя различные оттенки можно создать красивые геометрические узоры и добавить креативности в оформление придомовой территории.
4. Подставка для книг из кирпича
Держатель книг из кирпича — надежное и необычное решение для домашней и дачной библиотеки. /Фото: media.blitsy.com
Кто бы подумал, что кирпич может сыграть довольно прелестную и вдохновляющую декоративную роль. А он вполне справляется с задачей удерживания книг на полке и при этом довольно красиво выглядит внешне. Чтобы сделать красоту из такого простого подручного средства, нужно вооружиться красками: с ними строительный материал превращается в имитацию золотого слитка, книжки или яркий акцент на полке. Беспроигрышный и надежный вариант, который точно удивит гостей.
Очень похоже на настоящие книги. /Фото: comepiaceate.it
Полезный совет: Покрасить кирпич можно любой краской. Однако предпочтение стоит отдать краскам на водной основе, так как они обладают паропроницаемостью и одинаково хорошо подходят, как для внешних, так и внутренних работ и эксплуатации материала.
Золотой слиток на книжкой полке — весьма оригинально. /Фото: i.pinimg.com
5. Место для костра
Когда есть дача, сложно удержаться от вечеров у костра. /Фото: pbs.twimg.com
Красивое место для разведения костра создаст особую атмосферу уюта и тепла даже под открытым небом. Его можно расположить в любом месте двора, возле дома или в саду. Если сделать целую площадку отдыха со столиком и креслами, то вечерами у костра можно подрумянить зефирки, выпить по чашечке горячего чая и провести время за приятной беседой.
6. Необычный забор
Креативный подход сделает необычной даже такую простую постройку. /Фото: izkirpicha.com
Простые предметы вполне реально подавать под новым углом, чтобы в итоге получались индивидуальные постройки. Закрученные колонны из кирпича создают неповторимый визуальный эффект, которые поражает даже в сочетании с банальными металлическими листами на заборе. Тем, кто любит оригинальность, точно стоит задуматься о воплощении этой идеи в жизнь.
7. Зеленый декор
Из кирпича получаются отличные клумбы. /Фото: i.pinimg.com
Немного лишнего времени и усилий и из кирпича можно сделать просто восхитительную клумбу в виде спирали. Для этого нужно постепенно повышать уровень земли и соблюдать правила физики, ну и конечно же высадить красивые цветы. Такую клумбу можно использовать в виде разграничения разных зон в саду и на огороде.
8. Уличная печь
На даче такое сооружение точно не помешает. /Фото: i.pinimg.com
Почему бы не готовить на улице, если там появится удобная и красивая печь? Вопрос риторический, так как обязательно стоит попробовать. Тем более, что печь из кирпича сыграет не только практическую, но и декоративную роль. С ней дачный участок превратится в чудесный исторический уголок с самобытной атмосферой.
Печь может иметь более креативный вид, если добавить ярких красок. /Фото: econet.ua
9. Стильные дорожки
Красивое решение для дачного участка. /Фото: i.pinimg.com
Комбинация разных по фактуре и цвету материалов всегда создает неожиданный эффект. Поэтому сочетание кирпича и мелких камней на дорожках будет смотреться красиво и необычно. А еще это более бюджетный вариант по сравнению с плиткой, ведь кирпича уходит меньше, а ходить все равно удобно.
Подобную идею можно воплотить в жизнь прямо на газоне. /Фото: homespecially.com
10. Необычная библиотека
Из кирпичей можно сделать даже полочки для книг. /Фото: res.cloudinary.com
Кирпичи — универсальный материал, из которого можно сделать даже подобие мебели. Книжные полки из такого грубого материала будут смотреться необычно и очень подойдут для лофта или дачного оформления с ноткой непосредственности.
11. Креативная статуя
С таким декором точно не стоит сомневаться в возможностях кирпича. /Фото: c1.staticflickr.com
Обычная кирпичная стена может преобразиться, если к ней добавить усердия и необычную идею. На первый взгляд выглядит сложно, но такое необычное оформление можно сделать и для своего участка. Вместо кирпича для фигурок детей подойдут и более податливые материалы, например, гипс или пенопласт, которые потом следует покрасить под кирпич.
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