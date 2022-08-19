Самые громкие загадки Бермудского треугольника

История Бермудского треугольника, также известного как «Треугольник дьявола», тревожит сердца людей примерно с начала 1800 года. Этот район находится примерно в западной части Северо-Атлантического океана — и там на самом деле происходит что-то неладное. Корабли и самолеты исчезали здесь в прошлом и пропадают по сей день, не оставляя никаких следов. Вот несколько главных загадок Бермудского треугольника — держитесь подальше от тех вод.
Кэрролл А. Диринг
Один из самых известных кораблей-призраков был найден 31 января 1921 года. Последний раз шхуну, груженую углем, видели 29 января того же года у плавучего маяка — но уже без экипажа. На борту корабля-призрака спасатели не нашли никаких свидетельств о случившемся, все оставалось на своих местах, будто команда только что покинула шхуну.
Flight 19
В декабре 1945 года группа из пяти истребителей US Navy Avenger с позывным Flight 19 вылетела на обычную тренировку по ориентированию на местности. Спустя какое-то время командир отделения с изумлением понял, что не может вернуться на базу — чем больше они искали землю, тем дальше уходили в открытый океан. В последнем сообщении (связь с базой сохранялась все время) командир принял решение сажать самолеты на воду из-за нехватки топлива. Больше Flight 19 никто никогда не видел.
Эллен Остин
Капитан «Эллен Остин» заметил неизвестную шхуну в Центральной Атлантике и решил высадить на ее борт часть команды. На борту странного корабля обнаружился ценный груз. Оба судна двинулись в Бостон, но до гавани дошло только одно. Призрачный корабль растворился в воздухе со всей командой.
Douglas DC- 3
Douglas Dakota или DC-3, всегда считались одними из самых надежных самолетов своего времени. В декабре 1948 года очередной DC-3 вылетел из Пуэрто-Рико с 28 пассажирами на борту. Рейс направлялся в Майами, но пропал в районе Бермудского треугольника. Ни обломков крушения, ни других следов найдено не было.
Исчезновение Трисландера
Думаете, все загадки Бермудского треугольника остались в прошлом? Мистика не имеет возраста. В декабре 2008 года трехмоторный Trislander вылетел из Сантьяго в Нью-Йорк с 12 пассажирами на борту, однако так и не добрался до места назначения. Всего через 35 минут после взлета самолет исчез с радаров. Несмотря на массовые поисковые операции Береговой охраны США, никто не знает, что случилось с самолетом и его командой.
Рейс 441
30 октября 1954 года рейс 441 просто растворился на самой границе Бермудского треугольника. Пилот даже не успел отправить сигнал S.O.S. Тела? Обломки? Ничего подобного. Растворился в воздухе — внезапно и навсегда.
B.S.A.A Star Tiger
Британский самолет компании South American Airways направлялся на Бермудские острова из Санта-Марии, но исчез где-то в Атлантике. Пилот совершенно спокойно запросил Бермудские острова, получил ответ — и на этом все. Спустя полчаса связи уже не было никакой. За тридцать минут исчезло 25 пассажиров и 6 членов экипажа.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии