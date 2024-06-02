Возрождение умирающей орхидеи

В большинстве случаев, когда орхидея сбрасывает гнилые листья, садоводы выбрасывают её. Однако всегда есть шанс спасти умирающий цветок! Для этого нужно хорошенько осмотреть орхидею и оценить, насколько она повреждена.

Если осталось хотя бы немного живых корней, значит, корневая шейка ещё функционирует.

Восстановление умирающей орхидеи

А потому не торопитесь выбрасывать её — возможно, вы ещё сможете спасти орхидею!Обрежьте сухие, гнилые корни. Удалите все гниющие листья. Если у орхидеи осталось хотя бы немного живых корней, то её ещё можно спасти!Подберите стеклянную вазу, в которой умирающая орхидея будет временно обитать. Налейте на дно немного воды. Поместите влажный мох сфагнум — довольно-таки толстый слой.Сверху на фон поместите орхидею. Поставьте на хорошо освещенное место без прямых солнечных лучей. Поддерживайте достаточную влажность, периодически подливая воду.Если всё сделано правильно, в таких условиях орхидея постепенно нарастить деток. Их можно будет отделить и посадить в мох для дальнейшего укоренения!Попробуйте вернуть орхидею к жизни и простимулировать рост и развитие деток. С одного цветка можно получить до 3-х маленьких орхидей!