Заброшенный аквапарк во Вьетнаме

Аквапарк Ho Thuy Tien во Вьетнаме закрылся около десяти лет назад. За это время его территория пришла в упадок и заросла деревьями, но это не останавливает фотографов и туристов, желающих насладиться эстетикой заброшенных мест.









Аквапарк The Ho Thuy Tien открылся в 2004 году. На момент открытия он был ещё не достроен. В скором времени парк пришел в упадок, и в конце концов был заброшен.







За десять лет природа прибрала к рукам некогда принадлежавшие людям водные горки и бассейны. Бывший аквапарк зарос травой и деревьями, и на его территории поселились крокодилы.







Эти снимки были сделаны фотографом Крисом Старингом, который находится в постоянном поиске мест, отвоёванных природой у человека.

«Единственная опасность, которая вам может грозить при посещении таких объектов – одичавшие или сторожевые собаки. К счастью, в этот раз мне посчастливилось не повстречаться с ними».







По словам фотографа, аквапарк располагается вокруг небольшого озера, и его удобнее всего осматривать на велосипеде.







Водные горки, которые имеют выход к бассейнам. В этих бассейнах однажды поселились крокодилы, но власти переселили их несколько лет назад.







Главной достопримечательностью парка считается огромная скульптура дракона на озере. Каждый может забраться внутрь дракона и подняться наверх к его пасти.







На территории парка можно увидеть небольшие домики (слева), которые сдавались в аренду посетителям, и некоторые уцелевшие декорации (справа).







На территории аквапарка Ho Thuy Tien до сих пор сохранился амфитеатр.







Из пасти дракона можно насладиться видом заброшенного парка (слева).







Аквапарк предлагал посетителям не только водные аттракционы.







Когда-то заполненные толпами посетителей гроты пришли в упадок и запустение.







Масштабная модель парка.



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