На грани вымысла и реальности: тёмный мир запредельных фантазий...

Тёмный мир фантазий Стефани Перл.
Современный фотохудожник Стефании Перл (Stеphanie Peаrl) относится к тем людям, которые не боясь показаться слишком отрешёнными от реальности, создают такие вещи, глядя на которые понимаешь, что даже тёмный мир запредельных фантазий может быть прекрасен.
Пророчество.
Отражение. Автор: Stеphanie Peаrl.
Иная. Автор: Stеphanie Peаrl.
Красная лента. Автор: Stеphanie Peаrl.
Хамелеон. Автор: Stеphanie Peаrl.
Ветер. Автор: Stеphanie Peаrl.
Обладая невероятным воображением и фантазией, Стефани создаёт такие работы, в которых сюжеты, а вместе с ними и образы, интригуя до самого конца, держат зрителя в лёгком напряжении. И совсем неудивительно, что, рассматривая данные снимки, складывается впечатление, будто все персонажи заперты в ветхой реальности, которую так легко разрушить одним лишь движением руки. Поэтому, её творчество балансируя на грани действительности и вымысла, рисует иллюзии, где невозможное становится возможным и наоборот…
Жертва. Автор: Stеphanie Peаrl.
Бабочка. Автор: Stеphanie Peаrl.
Ночь. Автор: Stеphanie Peаrl.
Затерявшиеся корабли. Автор: Stеphanie Peаrl.
Лабиринт. Автор: Stеphanie Peаrl.
Отрывки историй. Автор: Stеphanie Peаrl.
Дверь в другой мир. Автор: Stеphanie Peаrl.
Одиночество. Автор: Stеphanie Peаrl.
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