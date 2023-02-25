История McDonald’s: как основателей будущей империи выкинул из бизнеса продавец миксеров

След в истории
В 40-х годах прошлого века в Америке были популярны drive-in — рестораны, куда заезжали на машинах. Такое заведение и было у Ричарда и Мориса Макдоналдов в Сан-Бернандино (Калифорния). В 1948 году братья придумали превратить ресторан в мини-конвейер наподобие заводов Форда. Чтобы не ошибиться при проектировании, сделали чертеж в масштабе 1:1, использовав вместо ватмана собственный теннисный корт. В меню оставили только несколько гамбургеров, чипсы и апельсиновый сок; перешли на самообслуживание и ввели одноразовую посуду, что позволило отказаться от посудомоечной машины. В результате их гамбургеры стоили 15 центов — на треть дешевле, чем в других закусочных.
В 1952 году о заведении написал популярный в кругах рестораторов American Restaurant Magazine, после чего Макдоналды стали получать сотни писем с предложением продать лицензию. В этот момент на пороге их ресторана возник 49-летний Реймонд Крок — коммивояжер, продающий миксеры.
Выходец из небогатой семьи чешских иммигрантов, Рей мечтал разбогатеть. Не имея связей, капитала и даже образования (школу бросил в 15 лет, намереваясь отправиться на фронт санитаром), он работал диджеем на радио, музыкантом… Но пришел к выводу: чтобы чего-то добиться, нужно найти «особый» товар.
Таким товаром и оказался ресторан Макдоналдов. Чтобы выкупить лицензию на распространение ресторанов, нужны были 15 тысяч долларов. Крок заложил дом и приобрел право продавать франшизы «Макдоналдса». Приносящее прибыль раскрученное имя Макдоналдов сохранилось.
Реймонд Крок рискнул начать новую жизнь в 49 лет. И выиграл. Через 33 года его состояние оценивалось в 500 000 000 долларов
В первый год Крок продал 18 франшиз, но едва окупил расходы. Тогда он придумал схему: покупать землю под будущие рестораны. Теперь ему должны были платить либо за аренду земли, либо за франшизу, в зависимости от того, что больше.
И все было бы хорошо, если бы не охлаждение отношений с братьями. Рей счел, что они слишком консервативны, и решил выкупить бизнес. Братья оценили свою долю в 2,7 млн долларов. Рей заплатил указанную сумму, хотя для этого ему пришлось взять заем, на обслуживание которого позже ушло 14 млн долларов. Но в сделку не входил оригинальный ресторан «Макдоналдс» в Сен-Бернандино. Рей так хотел заполучить его, что открыл рядом свой и выдавил братьев из бизнеса. Вскоре после этого один из них, Морис, умер. А Ричард долгие годы не мог простить Кроку того, что во всех исторических справках основателем компании фигурировал именно он. «Нет другой корпорации в мире, где наемного сотрудника в итоге объявляли основателем компании», — говорил Ричард с горечью.
Однако именно «наемный сотрудник» смог превратить заведение в мировую империю. Крок разработал технологию, которая позволила тиражировать рестораны, сохраняя единый уровень обслуживания: гамбургер, купленный в любом уголке США, не отличался от гамбургера в любой другой точке мира. Бизнес вышел за пределы страны и захватил в 1967 году иностранные рынки — Канаду и Пуэрто-Рико, а еще через четыре года и Европу. Умер 81-летний Крок в 1984 году, имея состояние в 500 млн долларов.
Фирменное блюдо
Как дважды два
Один управляющий ресторанами «Макдоналдс» решил отойти от утвержденного меню. Он мог поплатиться лицензией, но в результате придумал самое популярное блюдо.
Бигмак
Время приготовления: 15 минут
На сколько персон: 1
Ингредиенты
- Говяжий фарш (лучше из лопатки, шейной части или грудинки) — 100 г
- Репчатый лук — ¼ средней луковицы
- Салат айсберг — несколько листьев
- Маринованный огурец — 1 шт.
- Плавленый сыр чеддер — 1 ломтик
- Булочка для бургера с кунжутом — 2 шт.
- Соль, перец
Для соуса
- Классический майонез — 2 ст. ложки
- Мелко нарубленные маринованные огурцы — 2 ст. ложки
- Белый винный уксус — 1 ч. ложка
- Сладкая горчица — 1 ст. ложка
- Молотый сушеный чеснок — 1 щепотка
- Молотый сушеный лук — 1 щепотка
- Молотая сладкая паприка — 3 щепотки
- Все ингредиенты для соуса смешать и взбить венчиком до получения однородной массы.
- Тщательно вымесить фарш со специями. Затем скатать два колобка и каждый расплющить (можно воспользоваться специальными формами для приготовления идеально круглых котлет).
- Лук нарезать кубиками, огурец — кружками, салат — полосками.
- Одну булочку разрезать пополам, из другой вырезать среднюю часть (горбушки отложить, они не понадобятся). Каждая из частей булки на кухне ресторана имеет свое название: heel (нижняя часть), club (средняя) и crown (верхняя).
- Части булочки слегка обжарить в тостере, котлеты — на сильном огне без масла.
- Нанести соус на нижнюю (heel) и среднюю (club) части булочки. Положить на каждую лук и салат.
- Накрыть нижнюю часть булочки ломтиком плавленого сыра, а на среднюю положить дольки огурца. Выложить на каждую из частей по котлете и собрать все воедино.
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