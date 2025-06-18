4 вещи на борту самолёта, которые при СССР были нормой, а сегодня их не встретить

1. Курение на борту самолёта

Раньше курение в самолёте было абсолютной нормой. /Фото: 24tv.ua

2. Горячий обед во всех классах

Меню в самолёте раньше особо не отличалось по классам. /Фото: pikabu.ru

3. Размещение сидений в разных направлениях

Больше похоже на поезд, чем самолёт. /Фото: techinsider.ru

4. Кровати

Кровать на борту самолёта - вещь, которая была в советской авиации. /Фото: rbth.ru