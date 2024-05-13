Самый простой способ очистить потолок

Для этого способа не понадобятся даже стул или стремянка.







Новаторские способы уборки в доме дошли до того, что теперь не нужно пытаться опасно балансировать на стуле или мучиться со стремянкой, чтобы кое-как очистить потолок. Обходить его во время уборки ни в коем случае нельзя: именно на потолке всегда скапливается больше всего пыли, паутины и другого бытового мусора. Многие, переживая за свое здоровье во время выполнения таких маневров со стремянкой или стулом, даже заказывают профессиональных клинеров, существенно теряя в финансах. Хотя с помощью новоявленного метода могли бы справиться и самостоятельно.



Каково же новое решение? Обычный малярный валик, который обмотан тряпкой, слегка смоченной в мыльном растворе.







Впитывающий материал роликового покрытия поможет вам без проблем избавиться от пыли и грязи, вне зависимости от того, решите вы смочить тряпку из микрофибры сразу или распылите смесь на потолок и только потом пройдетесь по влажной поверхности сухой тряпкой на валике.



Если покупным химическим средствам вы не доверяете, приготовьте смесь самостоятельно. Смешайте один стакан теплой воды, две столовые ложки белого уксуса и четыре капли жидкого средства для мытья посуды, перелейте в бутылек и слегка распылите самодельное средство на потолок, следя за тем, чтобы брызнувшие капли случайно не попали в глаза. Затем просто проведите малярным валиком по потолку, чтобы стереть моющую смесь и очистить поверхность.







Кроме того, такой способ очистки потолков не только однозначно удобнее и безопаснее более привычных нам, но и экологичнее. Без потребности во множестве одноразовых салфеток вы снижаете негативное воздействие на окружающую среду, пользуясь во время уборки только тряпкой и валиком

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