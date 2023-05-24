Кто и зачем построил самый большой бассейн в мире прямо на берегу Тихого океана

Каких только рукотворных странностей не встречается в мире в наше время. Взять хотя бы гигантский бассейн в Чили, который умудрились построить в 10 метрах от ...побережья Тихого океана. Многим невдомек, почему гигантский водоем площадью 8 га и протяженностью более километра стал главной достопримечательностью популярного летнего курорта страны, расположенной в Южной Америке. Но, как оказалось, для строительства бассейна в нескольких шагах от манящего побережья было несколько веских причин.
В Чили построили самый большой бассейн в мире имея на то веские причины (San Alfonso del Mar, Альгарробо). | Фото: xorolik.livejournal.com.
Курорт San Alfonso del Mar может похвастаться впечатляющим бассейном (Альгарробо, Чили). | Фото: cattur.ru.
Чили – загадочная страна, с великолепным природным разнообразием и удивительными климатическими условиями. Чего только стоит Тихоокеанское побережье, вдоль которого она и расположена. Казалось бы, что может быть лучше для отдыха, но не все так просто, как кажется на первый взгляд.
Справка: Чили является самой южной страной в мире, которая находится всего в 900 км от Антарктики. Это объясняет ее название на местном наречии означающее – «холодный» или «предел». Сюда устремляются толпы туристов, ведь в этой стране каждый найдет отдых по душе, начиная с восхождений на заснеженные горные вершины, знакомства с традициями индейцев, путешествий по самой засушливой пустыне в мире, которая может похвастаться марсианским пейзажем, заканчивая дегустацией вкуснейшего вина и, конечно же, принятием солнечных ванн на восхитительных пляжах. А вот с купанием в Тихом океане в некоторых регионах совсем не задалось.
Длина бассейна составляет 1013 м (San Alfonso del Mar, Чили). | Фото: cattur.ru.
В бассейне курорта San Alfonso del Mar, занимающем площадь более 80 га, помещается 250 млн литров океанической воды (Альгарробо, Чили). | Фото: alojamientoenchile.cl.
В городке Альгарробо, например, что западней на 100 км от столицы Чили – Сантьяго, приятный климат, тихая размеренная жизнь, идеальные песчаные пляжи, а вот в воду лучше и вовсе не заходить. И на это есть несколько причин. Так уж сложилось, что берег омывает холодное Перуанское течение, поэтому даже в самые жаркие дни вода никогда не прогревается выше 15-17 градусов, что совсем не привлекает обычных отдыхающих. Если с температурой воды можно было бы и смириться, хотя бы «моржам», но с опасными подводными течениями и акулами, постоянно рыскающими у самого берега, шутки и вовсе плохи. Вот поэтому до начала двухтысячных туристическая индустрия в этом регионе была совсем не развита.
Благодаря разработкам Фернандо Фишмана удалось построить самый впечатляющий и огромный бассейн в мире (San Alfonso del Mar, Альгарробо). | Фото: fernandofischmann.com.
На создание бассейна и систем очистки океанической воды было потрачено 1,5 млрд дол. (San Alfonso del Mar, Альгарробо). | Фото: m.dk.factory-water-fountain-equipment.com.
В 1997 г. предприниматель и биохимик Фернандо Фишман решил все же попытать счастье на рынке туристической недвижимости, хотя и понимал сложность задачи. Для того чтобы отдыхающие выбрали именно этот город, нужно было что-то решать с водными развлечениями, ведь одними прогулками по побережью избалованных изобилием экзотических курортов и услуг туристов точно не привлечешь. Перебрав массу вариантов и околесив известные курорты мира, энтузиаст пришел к выводу, что самым оптимальным вариантом станет создание масштабного бассейна, который решит эту проблему.
В гигантском бассейне можно даже пройтись под парусом (San Alfonso del Mar, Альгарробо).
Благодаря инновационным внедрениям вода в бассейне кристально чистая и прозрачная (San Alfonso del Mar, Альгарробо).
Но технологий, которые позволяли бы это сделать просто не существовало, да и себестоимость водного объекта была непомерной. Тогда, Фернандо Фишман – биохимик по образованию, на базе собственной компании «Crystal Lagoons Technology» разработал проект, позволяющий использовать океаническую воду для заполнения искусственных водоемов любого размера и объема. Для начала он изобрел действенный и абсолютно безопасный способ очистки, рекуперации и подогрева воды, который позволяет добиться кристальной ее чистоты и температуры в летние месяцы около 25-26 градусов. При этом вода, отправляемая в океан, также очищается, так что вреда окружающей среде объект нанести не мог. Оставалось лишь создать нужных размеров лагуну (бассейном созданное сооружение сложно назвать), а затем установить полностью автоматизированные системы очистки воды, закачиваемой прямо из глубин океана.
Отели порадуют и внешним видом, и современным комфортом (San Alfonso del Mar, Альгарробо).
Примечательно: На строительство гигантского бассейна в Альгарробо правительством страны и частным бизнесом было выделено более 1,5 млрд дол. Также ежегодно на его содержание закладывается бюджет в размере 4 млн дол. Фантастические суммы оправдывают размер искусственного водоема, который занимает 8 га прибрежной полосы, при этом его длина составляет 1013 м. при средней глубине – около 3 метров (самая глубокая точка – 34,5 м) и его рентабельность. Учитывая наполняемость (250 млн литров) и глубину, в бассейне можно использовать различные плавсредства: лодки, парусники, катамараны и даже яхты.
Водные развлечения все же в приоритете (San Alfonso del Mar, Альгарробо).
Курорт San Alfonso del Mar и его гигантский бассейн стал самым популярным местом отдыха в Чили (Альгарробо).
Параллельно с бассейном шло строительство курорта San Alfonso del Mar, состоящего из 9 отельных комплексов, которые имеют свою часть водного пространства с пляжами, комплексом услуг и соответствующих развлечений. Плюс ко всему местные жители наконец-то получили возможность в полной мере насладиться жизнью на побережье океана, ведь и для них купание было под запретом.
По сведениям редакции Novate.ru, впечатляющие габариты и объем воды в чилийском бассейне признаны самыми масштабными в мире. В декабре 2006 г., сразу после официального открытия водного объекта его занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Также стоит отметить, что компания Фернандо Фишмана, разработавшая уникальную технологию, получила Международную премию в «Области внедрения технологий, направленных на сохранение и защиту окружающей среды» (2015 г.).
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