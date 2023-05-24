Кто и зачем построил самый большой бассейн в мире прямо на берегу Тихого океана

В Чили построили самый большой бассейн в мире имея на то веские причины (San Alfonso del Mar, Альгарробо). | Фото: xorolik.livejournal.com.

Курорт San Alfonso del Mar может похвастаться впечатляющим бассейном (Альгарробо, Чили). | Фото: cattur.ru.

Длина бассейна составляет 1013 м (San Alfonso del Mar, Чили). | Фото: cattur.ru.

В бассейне курорта San Alfonso del Mar, занимающем площадь более 80 га, помещается 250 млн литров океанической воды (Альгарробо, Чили). | Фото: alojamientoenchile.cl.

Благодаря разработкам Фернандо Фишмана удалось построить самый впечатляющий и огромный бассейн в мире (San Alfonso del Mar, Альгарробо). | Фото: fernandofischmann.com.

На создание бассейна и систем очистки океанической воды было потрачено 1,5 млрд дол. (San Alfonso del Mar, Альгарробо). | Фото: m.dk.factory-water-fountain-equipment.com.

В гигантском бассейне можно даже пройтись под парусом (San Alfonso del Mar, Альгарробо).

Благодаря инновационным внедрениям вода в бассейне кристально чистая и прозрачная (San Alfonso del Mar, Альгарробо).

Отели порадуют и внешним видом, и современным комфортом (San Alfonso del Mar, Альгарробо).

Водные развлечения все же в приоритете (San Alfonso del Mar, Альгарробо).

Курорт San Alfonso del Mar и его гигантский бассейн стал самым популярным местом отдыха в Чили (Альгарробо).