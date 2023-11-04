10 фактов о фараонах Древнего Египта, которые удивят даже знатоков истории

Город Эхнатона, построенный на сломанных спинах.
К фараонам в Египте относились как к богам. Они были правителями одной из первых великих цивилизаций, живущими в условиях абсолютной роскоши и владычествующими над империей, подобной которой мир никогда не видел. Они питались молоком и медом, в то время, как тысячи людей гибли во время строительства огромных статуй в их честь. А когда их собственная жизнь подходила к концу, фараонов хоронили так, что их тела сохранялись в течение более 4000 лет. У низ была абсолютная власть, они наслаждались жизнью, как никто другой в то время, но порой явно перегибали палку.
1. Гигантские памятники с гениталиями
Гигантские памятники с гениталиями Сесостриса.
Сесострис был одним из величайших военачальников в истории Египта. Он отправлял военные корабли и войска в каждый уголок известного мира и расширил свое государство больше, чем кто-либо в истории Египта. И после каждой битвы он отмечал свой успех путем установки большой колонны с изображением половых органов. Сесострис оставлял такие столбы на месте каждой битвы.
Причем Сесострис делал это довольно забавно: если противостоящая ему армия доблестно сражалась, то он приказывал выгравировать изображение пениса на колонне. Но если противника побеждали без малейших проблем, то на колонне вырезали изображение влагалища.
2. Умывания мочой
Умывания мочой Фероса.
Сын Сесостриса, Ферос был слепым. Скорее всего, это была какая-то врожденная болезнь, которую он унаследовал от своего отца, но официальная египетская история гласила, что он был проклят, оскорбив богов. Десять лет спустя после того, как Ферос ослеп, оракул сказал ему, что он может вернуть свое зрение. Все, что Ферос должен был сделать, это промыть глаза мочой женщины, которая никогда не спала с кем-либо другим, кроме своего мужа.
Ферос попытался проделать подобное с помощью своей жены, но это не сработало. Он все еще был слепым, а к жене появился ряд вопросов. После этого Ферос заставил всех женщин в городе по очереди помочиться в горшок и выплеснуть ему мочу в глаза. После многих десятков женщин, случилось чудо — зрение вернулось. В итоге Ферос сразу же женился на этой женщине, а предыдущую жену приказал сжечь.
3. Город, построенный на сломанных спинах
Город Эхнатона, построенный на сломанных спинах.
Эхнатон полностью изменил Египет. Перед тем как он вступил на престол, у египтян было много богов, но Эхнатон запретил веру во всех богов, кроме одного: Атона, бога солнца. Он также построил целый новый город, Амарну, в честь своего бога. Для постройки города было задействовано 20000 человек.
На основе костей, найденных на местном городском кладбище, ученые определили, что более двух третей этих работников сломали во время стройки минимум одну кость, а у трети людей был перелом позвоночника. И все это было зря. Как только Эхнатон умер, все, что он делал, было разрушено, а его имя было вычеркнуто из истории Египта.
4. Поддельная борода
Поддельная борода Хатшепсут.
Хатшепсут была одной из немногих женщин, которые правили Египтом. Хатшепсут стала известной тем, что при ней были построены некоторые из величайших чудес Египта, но далось ей это вовсе не легко. Египет, возможно, был немного более прогрессивным, чем другие страны вокруг него, но в этой стране по-прежнему не относились к женщинам как к равным. Поэтому женщине было очень нелегко править Египтом. Неудивительно, что Хатшепсут приказала своим людям изображать ее как мужчину.
На всех картинах ее рисовали с рельефной мускулатурой и окладистой бородой. Она называла себя «сыном Ра» и (как утверждают некоторые историки) носила поддельную бороду и в реальной жизни. В итоге ее сын в конечном итоге сделал все, чтобы «стереть» память о Хапшесут из истории, чтобы скрыть, что женщина была фараоном. Он сделал это так хорошо, что об ее существовании никто не знал до 1903 года.
5. Вонючая дипломатия
Вонючая дипломатия Амасиса.
Амасис явно не был самым вежливым фараоном, который когда-либо сидел на троне Египта. Он был алкоголиком и клептоманом, который воровал вещи своих друзей, приносил себе в дом, а затем попытаться убедить друзей в том, что эти вещи всегда принадлежали ему. Он получил трон силой. Предыдущий правитель отправил Амасиса, чтобы подавить восстание, но когда тот приехал к мятежникам, то понял, что у них довольно неплохие шансы на победу. Поэтому, вместо того, чтобы подавить мятеж, он решил возглавить его.
Амасис отправил фараону объявление войны очень экстравагантным способом, подняв ногу, испустив газы и сказав гонцу: «передай фараону все, что у меня за спиной». Во время правления Амасис продолжил воровать вещи у приближенных, но теперь он он отправлял за оракулами, чтобы те сказали, виновен он или нет. Если оракул говорил, что фараон невиновен, то его казнили как мошенника.
6. Город безносых преступников
Город безносых преступников Актисанеса.
Амасис недолго пробыл на троне. Он был илишне суровым правителем, и вскоре его свергли. На этот раз революцию возглавил нубиец по имени Актисанес. Когда он пришел к власти, Актисанес начал бороться с преступниками, причем очень оригинальным способом. Каждому человеку, который совершал преступление по время его правления, отрезали нос.
После этого их ссылали в город Риноколура, название которого буквально переводилось, как «город отрезанных носов». Это был очень странный город. Он был заселен исключительно безносыми преступниками, вынужденными существовать в одних из самых суровых климатических условий в стране. Вода здесь была загрязненной, а жили люди в домах, которые строили сами из разбросанных повсюду кусков щебня.
7. 100 детей от девяти жен
100 детей Рамзеса II.
Рамзес II жил так долго, что люди начали всерьез беспокоиться насчет того, что он никогда не умрет. В то время, когда большинство правителей убивали в течение первых нескольких лет их правления, Рамзес II прожил 91 год. За свою жизнь он построил больше статуй и памятников, чем кто-либо из египетских фараонов.
Также, естественно, у него было больше женщин, чем у кого-либо. К времени его смерти у Рамзеса II было, по крайней мере, 100 детей от 9 жен. Когда он вторгся в Хеттское царство, то отказался подписать мирный договор, если ему не отдадут в жены старшую дочь правителя. Также он не «брезговал» своими дочерьми, женившись как минимум на трех их них.
8. Ненависть к животным
Ненависть Камбиса к животным.
Камбис на самом деле не был египтянином, он был персом и сыном Кира Великого. После того, как его народ завоевал Египет, Камбиса поставили во главе этой страны. Почти каждая история, которую египтяне рассказывали о Камбисе, была связана с тем, как он издевался над тем или иным животным. В самом начале правления он пошел к Апису — священному быку, которого египтяне считали богом.
Прямо перед жрецами Аписа, он вытащил кинжал и начал колоть быка, смеясь над ними и приговаривая: «Подобный бог достоин египтян!». Причем это было сделано не просто для того, чтобы поиздеваться над египтянами, он просто любил смотреть, как страдают животные. В свое свободное время, он часто устраивал бои между львятами и щенками и заставлял свою жену смотреть, как те рвут друг друга на части.
9. Одержимость пигмеями
Одержимость Пепи II пигмеями.
Пепи II было около шести лет, когда унаследовал престол Египта. Он был всего лишь маленьким ребенком, правящим огромным царством, поэтому неудивительно, что его интересы были примерно такими же, как у обычного шестилетнего мальчика. Вскоре после того, как Пепи II стал фараоном, исследователь по имени Харкхуф написал ему письмо, в котором известил, что встретил танцующего пигмея. С тех пор для Пепи II это стало навязчивой идеей.
Пепи II приказал немедленно отбросить все дела и привезти к нему в дворец пигмея, чтобы тот развлекал его танцами. В итоге целая экспедиция все же доставила мальчику-фараону пигмея. Когда он вырос, он уже был настолько испорчен, что он приказывал своим рабам обнажаться, намазываться медом и ходить за ним. А делалось это для того, чтобы фараона не беспокоили мухи.
10. Отказ от смерти
Отказ Микерина от смерти.
Хотя фараонов и называли бессмертными, тем не менее они умирали. И, хотя они строили пирамиды для загробной жизни, каждый фараон на самом деле сомневался по поводу того, что произойдет, когда он в последний раз закроет свои глаза. Когда к фараону Микерину, который правил в XXVI веке до нашей эры, пришел оракул и сказал, что правителю осталось жить всего 6 лет, фараон пришел в ужас.
Он сделал все возможное, чтобы избежать этого, решив обмануть богов. Микерин посчитал, что можно остановить время, сделав день бесконечным. После этого он каждую ночь зажигал столько ламп, чтобы казалось, что в его покоях продолжается день, и никогда не спал, устраивая по ночам пиршества.
А совсем недавно в трущобах Каира была найдена гигантская статуя фараона Рамзеса II, которая уже успела породить массу споров в научном сообществе.
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