С нами не соскучишься!

8 308 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    крафт - это  переводе на русский типа завод  к примеру kraftwerk -завод машиностроительный, в германии заводское пиво...5 главных сортов ...
  • Владимир Акулов
    Тайна смерти пиндосского кощея - в долларовой *игле* ... Пока пиндосский кощей немеренно печатает для себя *зелены...Когда и почему до...
  • Владимир Акулов
    Когда доллар появился в 1792г за 1 доллар давали , примерно , 1,6 грамма золота... Теперь купить 1 грамм золота мо...Когда и почему до...

Цирюльни для мужчин из разных стран мира

Профессия цирюльника известна со времён Средневековья. Первыми цирюльниками были лекари и зубные врачи, а первые цирюльни не только предоставляли услуги бритья, стрижки бород и усов, но служили салонами, где собирались мужчины, чтобы обсудить актуальные новости. Во многих культурах эта традиция жива и по сей день.

Цирюльни для мужчин из разных стран мира


62-летний Али Марили из города Килис в Турции унаследовал парикмахерскую своего отца после его смерти. Он до сих пор обслуживает клиентов теми же традиционными методами, что и его отец.

Цирюльни для мужчин из разных стран мира

Парикмахерская на рынке Матрах в Маскате, Оман.

Цирюльни для мужчин из разных стран мира

Мужчина читает газету в ожидании своей очереди в парикмахерской в Найроби, Кения.

Цирюльни для мужчин из разных стран мира

Уличные парикмахеры появились в Ханое в 18-м столетии.

На фото слева: 43-летний мистер Вои, который работает парикмахером более 20 лет, с тех пор, как вернулся из армии.
На фото справа: 29-летний мистер Анзянг, который начал работать парикмахером сразу после окончания школы.

Цирюльни для мужчин из разных стран мира

Услугами уличных парикмахеров в Эфиопии пользуются в основном бедные слои населения.
Парикмахер Тарику Алему, который стрижет клиентов на обочине дороги в Аддис-Абебе, зарабатывает около 10 долларов в день.

Цирюльни для мужчин из разных стран мира

Парикмахерская в Пхеньяне, Северная Корея.

Цирюльни для мужчин из разных стран мира

Парикмахерская в Гаване, Куба.
Парикмахерские и салоны красоты наводнили Кубу после того, как в 2010 году правительство разрешило этот вид занятости частному сектору.

Цирюльни для мужчин из разных стран мира

Модный барбершоп в Норидже, Англия.

Цирюльни для мужчин из разных стран мира

Парикмахерская в Мумбаи, Индия. Здесь ещё сохранилось традиционное парикмахерское кресло.

Цирюльни для мужчин из разных стран мира

Владелец парикмахерской в Виргинии, США. На этом фото он сидит возле кассового аппарата старого образца.

Цирюльни для мужчин из разных стран мира

Плакаты в поддержку Палестины на стене в парикмахерской в Сане, Йемен.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх