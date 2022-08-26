Цирюльни для мужчин из разных стран мира

Профессия цирюльника известна со времён Средневековья. Первыми цирюльниками были лекари и зубные врачи, а первые цирюльни не только предоставляли услуги бритья, стрижки бород и усов, но служили салонами, где собирались мужчины, чтобы обсудить актуальные новости. Во многих культурах эта традиция жива и по сей день.









62-летний Али Марили из города Килис в Турции унаследовал парикмахерскую своего отца после его смерти. Он до сих пор обслуживает клиентов теми же традиционными методами, что и его отец.







Парикмахерская на рынке Матрах в Маскате, Оман.







Мужчина читает газету в ожидании своей очереди в парикмахерской в Найроби, Кения.







Уличные парикмахеры появились в Ханое в 18-м столетии.



На фото слева: 43-летний мистер Вои, который работает парикмахером более 20 лет, с тех пор, как вернулся из армии.

На фото справа: 29-летний мистер Анзянг, который начал работать парикмахером сразу после окончания школы.







Услугами уличных парикмахеров в Эфиопии пользуются в основном бедные слои населения.

Парикмахер Тарику Алему, который стрижет клиентов на обочине дороги в Аддис-Абебе, зарабатывает около 10 долларов в день.







Парикмахерская в Пхеньяне, Северная Корея.







Парикмахерская в Гаване, Куба.

Парикмахерские и салоны красоты наводнили Кубу после того, как в 2010 году правительство разрешило этот вид занятости частному сектору.

Модный барбершоп в Норидже, Англия.Парикмахерская в Мумбаи, Индия. Здесь ещё сохранилось традиционное парикмахерское кресло.Владелец парикмахерской в Виргинии, США. На этом фото он сидит возле кассового аппарата старого образца.Плакаты в поддержку Палестины на стене в парикмахерской в Сане , Йемен.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)