Будни американского публичного дома

LoveRanch – расположенный в Неваде публичный дом, пользующийся невиданной популярностью в США. Хозяином дома выступает Дэннис Хоф. В нашем репортаже – серия фотографий, на которых запечатлены служащие дома без прикрас.







По рассказам хозяина дома, иногда клиенты останавливаются на целый месяц, имея в услужении около 50 девушек. При этом худые девушки здесь не в почете.







Клиенты дома, как правило, очень влиятельные люди, поэтому им обеспечивают полную анонимность и тщательно следят, чтобы информация о “похождениях” клиентов не просочилась в прессу.







У каждой девушки своя цена.



















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