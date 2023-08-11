С нами не соскучишься!

8 363 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    "...Датой возникновения крепостного права принято считать 1648 год, когда Соборное Уложение полностью прикрепило крес...Тёмные страницы «...
  • Meerflieger
    "...Как хочу так и пишу!..."(с) Да ради Бога!  Демонстрируй свою тупость, безграмотность и неуважение к Богу (которог...Тёмные страницы «...
  • Ингерман Ланская
    эт пиндосияФотографии знамен...

Будни американского публичного дома

LoveRanch – расположенный в Неваде публичный дом, пользующийся невиданной популярностью в США. Хозяином дома выступает Дэннис Хоф. В нашем репортаже – серия фотографий, на которых запечатлены служащие дома без прикрас.

Будни американского публичного дома

По рассказам хозяина дома, иногда клиенты останавливаются на целый месяц, имея в услужении около 50 девушек. При этом худые девушки здесь не в почете.

Будни американского публичного дома

Клиенты дома, как правило, очень влиятельные люди, поэтому им обеспечивают полную анонимность и тщательно следят, чтобы информация о “похождениях” клиентов не просочилась в прессу.

Будни американского публичного дома

У каждой девушки своя цена.

Будни американского публичного дома

Будни американского публичного дома

Будни американского публичного дома

Будни американского публичного дома

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх