Почему пюре получается с комочками: 7 досадных ошибок, которые портят вкус дежурного блюда

Как приготовить вкуснейшее картофельное пюре
Картофельное пюре - едва ли не самое популярное блюдо, но вот далеко не всегда оно удается на славу. Пюре с комочками или твердое, как камень, может испортить аппетит, хочется ведь нежного и воздушного гарнира. Опытные хозяйки точно знают, каких ошибок ни в коем случае нельзя допускать при приготовлении картофельного пюре, ведь дьявол традиционно кроется в мелочах.
1. Невнимательно выбираете сорт картофеля
Белый картофель хорошо разваривается и поэтому подходит для пюре.
Выбор картошки - непростая задача. Сортов огромное множество, один краше другого. Чтобы не терзаться сомнениями, достаточно запомнить простое правило: чем розовее картошка, тем меньше в ней крахмала. Такой картофель не разваривается, его можно жарить или отваривать для салатов. А вот белая шкурка - сигнал о том, что этот сорт разваривается моментально, так что и толченка из него получится вкусной.
2. Неправильно солите воду
Солить воду нужно с самого начала варки.
Во время варки картофель активно поглощает воду. Если вы предварительно ее посолите, то вкус будет отличным, а соли понадобится гораздо меньше, чем если будете добавлять в готовое блюдо.
3. Не вовремя закладываете картошку в воду
Картошка закладывается в холодную воду.
Правильная последовательность действий такова. Почистите картошку, разрежьте каждую на 4-6 частей, положите в кастрюлю, залейте холодной водой. Поставьте кастрюлю на огонь, добавьте соль, доведите воду до кипения, варите до готовности. Если забросить порезанный картофель уже в кипящую воду, кусочки проварятся неоднородно, станут мягкими по краям, а внутри останутся твердыми.
4. Не сливаете воду после варки
Кусочки картошки мнут без воды.
Чтобы вкус пюре не был водянистым, как в столовой, тщательно сливайте воду, в которой варилась картошка. Если хотите, можете даже подсушить вареный картофель на сковороде, а только после этого начинайте толочь.
5. Используете холодное масло и молоко
Молоко и масло нужно добавлять теплыми.
Во время приготовления пюре, картофель должен постоянно оставаться теплым. В этом случае его мягкая текстура не испортится. Заранее достаньте сливочное масло из холодильника и подогрейте молоко. Добавляйте эти ингредиенты теплыми, так будет гораздо вкуснее!
6. Толчете слишком интенсивно
Толочь - умеренно.
Орудовать картофелемялкой - трудоемкий процесс, но все же приготовление пюре не заменит тренировку в спортзале. Не стоит уж слишком увлекаться процессом, поскольку слишком сильно раздавленный картофель становится сбитым и клейким, выглядит неаппетитно. Мните блюдо аккуратно!
7. Готовите пюре заранее
Картофельное пюре подается сразу к столу.
Худшее, что вы можете сделать с картофельным пюре, приготовить его накануне и отправить в холодильник. Повторно разогретый гарнир не оценят ни гости, ни домочадцы. Пюре лучше всего готовить непосредственно перед ужином или обедом. А если уж придется приготовить его за несколько часов до еды, то заверните кастрюлю с пюре в толстое полотенце. Так оно не остынет и не потеряет вкусовых качеств.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии