Идеология минимализма

В последнее время минимализм стал не просто стилем в интерьере или одежде, но и настоящей идеологией, которая стремительно набирает все большее количество поклонников. В современном мире нас окружает множество разнообразных вещей, каждая из которых привлекает к себе внимание. Это и одежда, и обувь, и мебель, и книги, и канцелярия, и посуда – некоторые включают в этот список даже окружающих людей.









Идея

Минимализм в интерьере

Минимализм в одежде

Отношение к работе