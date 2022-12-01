Идеология минимализма

В последнее время минимализм стал не просто стилем в интерьере или одежде, но и настоящей идеологией, которая стремительно набирает все большее количество поклонников. В современном мире нас окружает множество разнообразных вещей, каждая из которых привлекает к себе внимание. Это и одежда, и обувь, и мебель, и книги, и канцелярия, и посуда – некоторые включают в этот список даже окружающих людей.
Идея
Задумка минимализма крайне проста — никаких лишних вещей. Люди, которые называют себя поклонниками этого современного течения, ограничиваются только необходимым минимумов. Существует даже принцип, который гласит, что у каждого минималиста должно быть ровно 100 вещей. Это касается одежды, обуви, даже ручек или карандашей. Минимальный набор посуды — зачем захламлять свою квартиру и жизнь? Но, скорее всего, это касается только фанатиков, которые слишком погрузились в смысл минимализма.
Эта идея крайне полезна для тех людей, которые устали от множества вещей. Из-за этого им бывает очень сложно сконцентрироваться на действительно важных моментах жизни — собственных ценностях, работе, семье.
Прежде всего, стоит понять, какие вещи или люди на самом деле важны для вашей жизни. Поверьте, большинство из них стали простой привычкой. Стоит перебороть нежелание расставаться с ними, и вы сразу же получите возможность обрести гораздо больше. Минимализм позволяет избежать захламления как жилья, так и головы ненужными вещами. Благодаря этому, вы сэкономите не только много денег, но и сил, вдохновения. Для начала определитесь, какие вещи действительно имеют ценность в жизни, а не только для вас. Если это кресло просто стоит в квартире и не приносит никакой пользы, почему бы не избавиться от него и не обрести много свободного пространства? Минимализм — это очень легко и просто. Вы не будете думать и беспокоиться о множестве на самом деле ненужных моментов. Это отличный способ упростить жизнь и сделать свое проживание более практичным и удобным.
Минимализм в интерьере
В квартире настоящего минималиста вы найдете только самое необходимое: немного комфортной мебели, посуды и парочку красивых декоративных элементов. Такие помещения всегда выглядят очень стильно и привлекательно, ведь минималисты предпочитают однотонные стены, мебель и качественное освещение. Натуральные материалы, такие как дерево, камень, металл или стекло, очень красиво сочетаются между собой и создают просто невероятные ансамбли. Простые и лаконичные линии и дизайны мебели не отвлекают внимание от самого главного — работы и саморазвития. В квартире, где живет поклонник минимализма, всегда все организовано, но до ужаса просто. Весь интерьер грамотно спланирован до наименьших мелочей. Такой человек всегда знает, где лежит нужная ему вещь. Он не обращает внимания на ненужные вещи и не захламляет место своего обитания тем, что ему совершенно не интересно.
Минимализм в одежде
Главный девиз любого минималиста: «Ничего лишнего!». Это касается не только квартиры или отношения к жизни, но и стиля одежды. Обычно такие люди предпочитают простую, классическую одежду, комфортную и уютную. Минималисты любят однотонные вещи, которые иногда украшают стильнымии уместными аксессуарами. Чаще всего они используют спокойные, пастельные или монохромные тона. Поверьте, вы не найдете минималиста, одежда которого просто пестрит яркими кислотными цветами. Они не любят видимых застежек и больших пуговиц. Четкие и простые силуэты — вот что лучше всего опишет стиль людей, которые не любят ничего лишнего.
Отношение к работе
Чаще всего минималисты предпочитают не сидеть в офисе, а работать на себя. Они являются хорошими и организованными фрилансерами. Такие люди выполняют все возложенные на них задачи быстро и качественно.
В случае работы в интернете, у них всегда в закладках несколько проверенных сайтов с качественным контентом. Они обращают внимание только на действительно стоящие статьи, из которых можно почерпнуть полезную информацию. В этом и состоит смысл минимализма — отбрасывать все маловажные вещи, а все внимание обращать на то, что может помочь в самореализации.
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