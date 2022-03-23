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Кто такие синие чулки, или Как девушки нелегкого поведения отстаивали свое право на интеллектуальное

В наше время прозвищем «синий чулок» чаще всего награждают старых дев, пожертвовавших личной жизнью ради карьеры или науки, хотя подобная интерпретация этого словосочетания не имеет ничего общего с первоначальным значением. Фразеологизм появился в Англии в XVIII веке, и те, кого называли «синими чулками», не только не огорчались по этому поводу, но имели все основания гордиться своим званием. К тому же первыми такие прозвища получили мужчины.

Кто такие синие чулки, или Как девушки нелегкого поведения отстаивали свое право на интеллектуальное развитие

Кто такие синие чулки, или Как девушки нелегкого поведения отстаивали свое право на интеллектуальное развитие

Выражение «синий чулок» (bluestocking) впервые было зафиксировано в 1756 г. в Англии, в переписке Элизабет Монтегю и Элизабет Веси – участниц кружка интеллектуалов, встречавшихся для бесед об искусстве и науке. Душой общества, собиравшегося в 1750-1760-х гг. в салоне Элизабет Монтегю, был ученый Бенджамин Стиллингфлит, пренебрегающий модой: этикетом предписывалось носить шелковые белые или черные чулки, а он носил синие шерстяные. И в своей переписке женщины так называли интеллектуалов-мужчин, с которыми общались в этом кружке. Они также употребляли словосочетания «bluestocking doctrine», «bluestocking philosophy» для обозначения их особой философии «как средства против грубого мира политики».

Кто такие синие чулки, или Как девушки нелегкого поведения отстаивали свое право на интеллектуальное развитие

Д. Босвелл так объясняет появление выражения «синий чулок»: «Стиллингфлит был таким превосходным собеседником, что его отсутствие воспринималось как большая потеря, и мы, бывало, говорили: “Мы не можем обойтись без синих чулок”, и так понемногу это название прижилось».

А позже «синими чулками» начали называть остальных членов кружка и всех тех мужчин и женщин, которые предпочитали интеллектуальные дискуссии и философские беседы обычным развлечениям вроде игры в карты.

Кто такие синие чулки, или Как девушки нелегкого поведения отстаивали свое право на интеллектуальное развитие

Р. Сэмюэль. Портреты Муз в храме Аполлона, 1778. На этом фрагменте картины изображены участницы кружка *Bluestocking*

Для Англии той эпохи подобные салоны были абсолютным новшеством – раньше обсуждение серьезных вопросов было прерогативой мужчин в клубах, кофейнях и кондитерских. В салонах при дамах подобных диалогов никто не вел – это считалось неприличным. Однако со временем женщин, интересующихся искусством и занимающихся литературным творчеством и переводами, в обществе становилось все больше.

Кто такие синие чулки, или Как девушки нелегкого поведения отстаивали свое право на интеллектуальное развитие

Элизабет Монтегю

Со временем звание «синего чулка» стало восприниматься как весьма почетное, и его наличие свидетельствовало о принадлежности к интеллектуальной элите. Постепенно в обществе формируется новый идеал английской леди – интеллектуально развитой и духовно независимой. Традиционная роль безропотной и послушной супруги высмеивалась и осуждалась. Так, леди Монтегю иронично писала о главном правиле подобных браков: «Целуй меня и молчи!».

Кто такие синие чулки, или Как девушки нелегкого поведения отстаивали свое право на интеллектуальное развитие

Ханна Мор

Одной из участниц кружка «синих чулок» была Ханна Мор, чья судьба сложилась совсем не типично для женщин той эпохи. В 22 года она встретила состоятельного джентльмена, на 20 лет старше нее. Он сделал ей предложение, однако по каким-то причинам брак так и не состоялся. Но мужчина назначил Ханне содержание, благодаря которому она могла безбедно жить в свое удовольствие. Тогда она отправилась в Лондон, где стала членом кружка интеллектуалов под названием «Bluestocking». Ханна Мор открыла несколько школ для бедных и посвятила свою жизнь обучению детей и литературной деятельности. Она так никогда и не вышла замуж.

Кто такие синие чулки, или Как девушки нелегкого поведения отстаивали свое право на интеллектуальное развитие

Т. Роулендсон. Карикатура *Потасовка в клубе Bluestocking*, 1815

Однако к 1800 г. кружок «Bluestocking» распался, а в обществе изменилось отношение к образованным женщинам. Байрон в 1820 г. употребляет это выражение в пренебрежительном значении по отношению к салону леди Монтегю. Вслед за ним мужчины начинают высмеивать женщин, предпочитающих семейной жизни интеллектуальные занятия. В XIX в. появилось множество анекдотов и карикатур, порицающих женщин, увлеченных творчеством, наукой или общественной деятельностью. Одна из расхожих острот гласила: «Многие женщины становятся синими чулками, так как никто не интересуется цветом их подвязок».

Кто такие синие чулки, или Как девушки нелегкого поведения отстаивали свое право на интеллектуальное развитие

Удивительно, но там, где зародился этот фразеологизм, его давно уже не используют, а вот у нас выражение «синий чулок» является очень распространенным и всем известным. В одном из своих рассказов А. Чехов писал: «Что хорошего быть синим чулком. Синий чулок… Черт знает что! Не женщина и не мужчина, а так середка на половине, ни то, ни се».

Кто такие синие чулки, или Как девушки нелегкого поведения отстаивали свое право на интеллектуальное развитие

Катя Пушкарева – воплощение распространенных стереотипов о *синих чулках*

Первоначальный смысл фразеологизма изменился под влиянием реакции общества на движение эмансипе. Поэтому выражение «синий чулок» приобрело ироническое, а затем и оскорбительное звучание.

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