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Удивительный город на скалах

Ронда — небольшой город, известный у туристов со всего мира. Он находится в Испании и входит в провинцию Малага. Город расположен на высоте в 723 м над уровнем моря и нависает над крутым каньоном Эль Тайо, который также делит город на две части.

Удивительный город на скалах

Ронда находится в 100 километрах от города Малага, а население насчитывает чуть более 36 тысяч человек.

Удивительный город на скалах

Ронда — один из самых древних городов Испании, о чем свидетельствуют многочисленные археологические находки эпохи палеолита, времен финикийцев, Карфагена и греческих поселений. Во времена римлян он назывался Арунда и считался важным торговым центром провинции.

Удивительный город на скалах

В 8 в. Ронда была объявлена столицей независимого мавританского эмирата, который существовал до 1485 г. Старая часть современной Ронды, оставалась одним из последних оплотов мавров на территории Андалусии: каждый раз непреодолимой преградой на пути христиан вставало ущелье Тахо. Ронда покорилась только в 1485 году.

Удивительный город на скалах

Город объявлен национальным памятником Испании и построен по обеим сторонам глубокого ущелья Тахо (более 100 м, на дне ущелья протекает река Гуадалевин), которое делит его на две части: старый город 13 века и новый город 18 века. Обе части соединены так называемым «Новым мостом», построенном в 18 веке, символом города.

Удивительный город на скалах

Примечательно, что раньше внутренние помещения моста использовались в качестве тюремных камер. Есть в Ронде и Старый Мост PuenteViejo, расположенный немного ниже вдоль по ущелью.

Удивительный город на скалах

Ронда считается колыбелью испанской корриды. Именно здесь была построена самая первая, самая большая, самая величественная арена для проведения боя быков. Арену открыли с большой помпой в 1785 году в присутствии королевских особ и вельмож, в открытии принимали участие Педро Ромеро и Пепе Хилло, ведущие тореадоры того времени. До сих пор на этой арене проводятся представления

Удивительный город на скалах

Вся торговля Ронды сосредоточена на улице Каррера Эспинель (calle Carrera Espinel) — именно сюда заглядывают многочисленные туристы в поисках памятных сувениров. Но главное, что вы увезете отсюда — это яркие впечатления и желание вернуться сюда еще раз.

Удивительный город на скалах

Удивительный город на скалах

Эрнест Хемингуэй провел много месяцев в этом удивительном городе. Он упоминали его в своих произведениях, восхваляя невероятную красоту, чем во многом прославили город и сделали его популярным туристическим маршрутом.

Удивительный город на скалах

Удивительный город на скалах

Удивительный город на скалах

Удивительный город на скалах

Удивительный город на скалах

Удивительный город на скалах


 

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