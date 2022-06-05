Всего и побольше: 17 личностей, которым чуждо чувство меры

Снимки о полнейшем отсутствии чувства меры.
Чувство меры - это замечательное чувство, которое полезно иметь всякому человеку. Тем не менее, не редко встречаются на нашем жизненном пути такие личности, которые лишены его напрочь. Именно о них и пойдет речь в новом обзоре. Приятного просмотра и хорошего настроения.
1. Длинная коса... не только девичья краса!
Длинные волосы.
2. «Вот, счастье привалило! Осталось сообразить, как его унести!»
Большой собаке - большая палка.
3. «Три ложки порошка? Что-то мало! Надо побольше!»
Слишком много порошка.
4. Садовод 80-го уровня
Джунгли на балконе.
5. Когда мужчина в этой шляпе приходит на пляж, в ее тени люди начинают стелить подстилки
Практичная шляпа.
6. «Пришла в зал, чтобы похудеть к лету и тут понеслось...»
Гора мышц.
7. Ты - не ты, когда голодный!
Немного проголодался.
8. «Борщик должен быть густым и наваристым!»
Погуще.
9. Кажется, кто-то слишком увлекся фотошопом...
Немного фотошопа.
10. Максимум «красоты» на каждый квадратный сантиметр тела
Красота - страшная сила.
11. «Там только самое нужное!»
Все свое ношу с собой.
12. Миссия: надеть все!
Слишком много одежды.
13. Сьюзен Эман весит триста сорок три килограмма, но хочет весить больше
Больше килограмм.
14. Котиков много не бывает!
Перебор с котами.
15. Слишком много роскоши на один вагон
Роскошная парочка.
16. «Отдохнули, немного выпили!»
Гора бутылок.
17. «Просто мусор давно не выносил...»
Ужасный беспорядок.
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