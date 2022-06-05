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Всего и побольше: 17 личностей, которым чуждо чувство меры


Снимки о полнейшем отсутствии чувства меры.

Снимки о полнейшем отсутствии чувства меры.

Чувство меры - это замечательное чувство, которое полезно иметь всякому человеку. Тем не менее, не редко встречаются на нашем жизненном пути такие личности, которые лишены его напрочь. Именно о них и пойдет речь в новом обзоре. Приятного просмотра и хорошего настроения.


1. Длинная коса... не только девичья краса!


Длинные волосы.

Длинные волосы.

 

2. «Вот, счастье привалило! Осталось сообразить, как его унести!»


Большой собаке - большая палка.

Большой собаке - большая палка.

 

 

3. «Три ложки порошка? Что-то мало! Надо побольше!»


Слишком много порошка.

Слишком много порошка.

 

4. Садовод 80-го уровня


Джунгли на балконе.

Джунгли на балконе.

 

5. Когда мужчина в этой шляпе приходит на пляж, в ее тени люди начинают стелить подстилки


Практичная шляпа.

Практичная шляпа.

 

6. «Пришла в зал, чтобы похудеть к лету и тут понеслось...»


Гора мышц.

Гора мышц.

 

7. Ты - не ты, когда голодный!


Немного проголодался.

Немного проголодался.

 

8. «Борщик должен быть густым и наваристым!»


Погуще.

Погуще.

 

9. Кажется, кто-то слишком увлекся фотошопом...


Немного фотошопа.

Немного фотошопа.

 

10. Максимум «красоты» на каждый квадратный сантиметр тела


Красота - страшная сила.

Красота - страшная сила.

 

11. «Там только самое нужное!»


Все свое ношу с собой.

Все свое ношу с собой.

 

12. Миссия: надеть все!


Слишком много одежды.

Слишком много одежды.

 

13. Сьюзен Эман весит триста сорок три килограмма, но хочет весить больше


Больше килограмм.

Больше килограмм.

 

14. Котиков много не бывает!


Перебор с котами.

Перебор с котами.

 

15. Слишком много роскоши на один вагон


Роскошная парочка.

Роскошная парочка.

 

16. «Отдохнули, немного выпили!»


Гора бутылок.

Гора бутылок.

 

17. «Просто мусор давно не выносил...»


Ужасный беспорядок.

Ужасный беспорядок.

 

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Всего и побольше: 17 личностей, которым чуждо чувство меры

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Всего и побольше: 17 личностей, которым чуждо чувство мерыПодписаться на мой Instagram
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