О чём рассказал учёным Кадешский договор на стенах храма Рамзеса: Первое мирное соглашение в истории

Другой взгляд на историю

Кадешский договор, начертанный на внешней стене двора Карнакского храма, Луксор, Египет.

Руины Хаттусы.

Часть глиняной таблички Кадешского договора, около 1269 года до нашей эры.

Рельеф внутри храма Абу-Симбел изображает Рамзеса II, убивающего одного врага и топчущего другого в битве при Кадеше в 1274 году до нашей эры.

Первый мирный договор

Египетско-хеттский мирный договор стал первым документом подобного рода в истории.

Кадешская битва.

Хеттская империя.

Хетты были могущественным царством.

Содержание эпохального документа

Исторические последствия договора

После заключения договора Рамзес смог заняться внутренними делами государства.

Музей Древнего Востока в Стамбуле.