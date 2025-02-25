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Как и чем лучше очистить сковороду от нагара

Многие современные химические средства для очистки посуды не справляются со своим предназначением. Еще хуже, когда химия портит посуду, царапает поверхность и оставляет запах. А народные средства, которыми очищали посуду наши мамы и бабушки, не всегда убирают грязь и нагар.
Что лучше использовать для очищения грязной сковороды?

Народный способ или химию? Проведем эксперимент и узнаем, какой вариант лучше.



Потребуется:

две грязные сковороды.
для народного средства:

3 ст.л. соды;

1 ч.л. моющего средства для посуды;

2 ч.л. перекиси водорода.

для других способов очистки:

Средство для очистки труб «ЧисТин Сток»;

Очиститель для духовых шкафов «Санитол»;

Средство для удаления жира «Шуманит».
Очищаем сковороду от нагара и выбираем лучшее средство

По центру двух сковородок наклейте скотч, чтобы разделить площадь для использования разных средств.



Для начала очистим дно сковороды народным средством. Для этого в чаше смешайте соду, моющее средство для посуды и перекись водорода. Перемешайте составляющие.



Получится густая, белая масса. Нанесите ее толстым слоем на грязную поверхность и оставьте на некоторое время.



Средство для чистки духовых шкафов «Санитол» нанесите на вторую половину сковороды и также оставьте на время.



На дно второй сковороды нанесите очищающее средство для труб «ЧисТин Сток». На другую половину налейте жидкость для удаления жира «Шуманит». С этим средством необходимо быть осторожными. Вдыхать его нельзя.



Все чистящие средства должны подействовать, поэтому оставьте их на поверхности сковородок на 1 час.



Через время смойте водой и посмотрите на результат.
Народное средство, состоящее из соды, моющего средства и перекиси водорода, прекрасно справляется с задачей и очистило поверхность. При этом нет никакого химического запаха. «Санитол» также отлично очищает поверхность, но это сильное средство. Оно способно разъедать деревянные и пластиковые поверхности. Поэтому перед очищением посуды подложите под нее поддон.



«ЧисТин Сток» хорошо очищает поверхность, но все-таки незначительное загрязнение остается. Приходится дополнительно тереть жесткой губкой. «Шуманит» чистит поверхность сковороды также хорошо, как и народное средство. Но выделяет неприятный химический запах и стоит в несколько раз дороже.



Какое средство для очищения нагара и грязи со сковороды использовать – решать вам.
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Сковорода
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