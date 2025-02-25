Как и чем лучше очистить сковороду от нагара

Многие современные химические средства для очистки посуды не справляются со своим предназначением. Еще хуже, когда химия портит посуду, царапает поверхность и оставляет запах. А народные средства, которыми очищали посуду наши мамы и бабушки, не всегда убирают грязь и нагар.
Что лучше использовать для очищения грязной сковороды?
Потребуется:
две грязные сковороды.
для народного средства:
3 ст.л. соды;
1 ч.л. моющего средства для посуды;
2 ч.л. перекиси водорода.
для других способов очистки:
Средство для очистки труб «ЧисТин Сток»;
Очиститель для духовых шкафов «Санитол»;
Средство для удаления жира «Шуманит».
Очищаем сковороду от нагара и выбираем лучшее средство
По центру двух сковородок наклейте скотч, чтобы разделить площадь для использования разных средств.
Для начала очистим дно сковороды народным средством. Для этого в чаше смешайте соду, моющее средство для посуды и перекись водорода. Перемешайте составляющие.
Получится густая, белая масса. Нанесите ее толстым слоем на грязную поверхность и оставьте на некоторое время.
Средство для чистки духовых шкафов «Санитол» нанесите на вторую половину сковороды и также оставьте на время.
На дно второй сковороды нанесите очищающее средство для труб «ЧисТин Сток». На другую половину налейте жидкость для удаления жира «Шуманит». С этим средством необходимо быть осторожными. Вдыхать его нельзя.
Все чистящие средства должны подействовать, поэтому оставьте их на поверхности сковородок на 1 час.
Через время смойте водой и посмотрите на результат.
Народное средство, состоящее из соды, моющего средства и перекиси водорода, прекрасно справляется с задачей и очистило поверхность. При этом нет никакого химического запаха. «Санитол» также отлично очищает поверхность, но это сильное средство. Оно способно разъедать деревянные и пластиковые поверхности. Поэтому перед очищением посуды подложите под нее поддон.
«ЧисТин Сток» хорошо очищает поверхность, но все-таки незначительное загрязнение остается. Приходится дополнительно тереть жесткой губкой. «Шуманит» чистит поверхность сковороды также хорошо, как и народное средство. Но выделяет неприятный химический запах и стоит в несколько раз дороже.
Какое средство для очищения нагара и грязи со сковороды использовать – решать вам.
Смотрите видео
Читать далее →
Свежие комментарии