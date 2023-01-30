Мало кто знает о том, что Советский Союз тоже побывал на Луне. Соответствующую информацию опубликовал холдинг «Российские космические системы» — ранее данными о системах межпланетной станции «Луна-21» и аппарата «Луноход-2» владели только государственные специалисты.







Ровер советского союза выходил на связь 503 раза, после чего аппаратура космического центра зафиксировала внезапное повышение температуры внутри «Лунохода-2» на 54 градуса Цельсия. Что могло произойти эксперты не понимают до сих пор, поскольку ровер выходить на связь перестал.







Мы должны были не только получить ценные научные данные, но и показать всему миру, что мы можем сделать автоматический аппарат, который эффективно будет работать на другом космическом теле. В рамках этой задачи мы модернизировали луноходы. Второй прошел расстояние намного больше первого. Мы тогда очень радовались этому рекорду, но даже и представить себе не могли, что он продержится до начала XXI века — профессор Арнольд Селиванов







Программой по созданию межпланетной станции «Луна-21» и самого аппарата «Луноход-2» руководили представители НПО имени Семена Лазарева. Старт программы состоялся 8 января 1973 года. Несмотря на потерю аппарата, миссию признали успешной.



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