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Советский Союз тоже побывал на Луне

Мало кто знает о том, что Советский Союз тоже побывал на Луне. Соответствующую информацию опубликовал холдинг «Российские космические системы» — ранее данными о системах межпланетной станции «Луна-21» и аппарата «Луноход-2» владели только государственные специалисты.

Советский Союз тоже побывал на Луне

Ровер советского союза выходил на связь 503 раза, после чего аппаратура космического центра зафиксировала внезапное повышение температуры внутри «Лунохода-2» на 54 градуса Цельсия. Что могло произойти эксперты не понимают до сих пор, поскольку ровер выходить на связь перестал.

Советский Союз тоже побывал на Луне

Мы должны были не только получить ценные научные данные, но и показать всему миру, что мы можем сделать автоматический аппарат, который эффективно будет работать на другом космическом теле. В рамках этой задачи мы модернизировали луноходы. Второй прошел расстояние намного больше первого. Мы тогда очень радовались этому рекорду, но даже и представить себе не могли, что он продержится до начала XXI века — профессор Арнольд Селиванов

Советский Союз тоже побывал на Луне

Программой по созданию межпланетной станции «Луна-21» и самого аппарата «Луноход-2» руководили представители НПО имени Семена Лазарева. Старт программы состоялся 8 января 1973 года. Несмотря на потерю аппарата, миссию признали успешной.

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