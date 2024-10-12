Необычные способы применения малярной ленты

Малярная лента может использоваться не только при покрасочных работах, но и во многих других случаях. Это очень полезный материал, способный помочь в самых неожиданных ситуациях. Рассмотрим 9 необычных способов ее применения.







1. Защита фанеры от сколов при распиле

2. Сборник для пыли при сверлении стен

3. Как убрать следы от малярной ленты (если вдруг они остались)

4. Нанесение герметика с помощью малярной ленты

5. Стикеры с замерами

6. Контроль глубины сверления

7. Запись цветовых маркировок краски

8. Производство ровных стикеров из скотча

9. Убираем щели на ламинате с помощью малярной ленты

При выполнении раскроя фанеры, зачастую на ней происходят сколы.Если же наклеить на линию реза малярную ленту, и пилить по ней, то таких дефектов не будет.Обратите внимание, что сколы возникают только с одной стороны, поэтому скотч нужно клеить только на нее.Из малярной ленты также можно сделать козырек для сбора пыли при сверлении стен. Достаточно взять несколько полосок скотча, и склеить их параллельно, получив широкий лоскут. Затем слегка подгибаем его в центре, и клеим на стену, липкой стороной вверх.За счет этого часть пыли буквально налипнет на ленту, поэтому уже не рассыпается.Обычно малярный скотч не оставляет следов, но если его не срывать неделями, то часть клея по любому перейдет на чистовую поверхность. Стереть их совсем не сложно, если использовать тряпочку, смоченную в WD-40.Также малярным скотчем можно создать защищенные границы при нанесении герметиков на углы, швы и прочие поверхности. Просто клеим две ленты параллельно, оставляя открытой только ту поверхность, на которой должен быть силикон.Далее наносим герметик, убираем его излишек, и срываем ленту. В итоге получаем аккуратную линию.Если вы выполняете много измерений рулеткой, то можете наклеить на ее корпус несколько отрезков скотча. На них можно записывать замеры, и затем клеить эти стикеры на детали и заготовки. Так вы не запутаетесь с данными.Кусочек малярной ленты можно приклеить на сверло на таком отдалении от кончика, которое соответствует требуемой глубине сверления. Таким образом сверлить нужно будет до момента касания этого флажка к поверхности.Также малярную ленту можно использовать как стикер для записи цветовой маркировки краски. Пишем ее номер на скотч, и приклеиваем его на обратной стороне панели выключателя. В будущем, если возникнет необходимость, его можно снять и посмотреть какой номер цвета краски нужно использовать, чтобы новый слой соответствовал оттенку старого.Моток малярной ленты можно распилить на небольшие куски, и затем использовать их как стикеры.Их себестоимость намного ниже, чем специализированных наклеек.Если на ламинате появилась щель, то ее поможет убрать малярный скотч. Заклеиваем им ламель, которую нужно сместить, а также деревянный брусок.Затем нужно приклеить брусок к ламинату, стыкуя их сторонами в скотче. После этого можно подбивая брусок сместить ламель. Затем поддеваем его стамеской, и отрываем вверх. В итоге лента отойдет, не оставив на полу никаких следов.