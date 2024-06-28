С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 452 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    Молодец девчушка! ..правильно сделала т.к. в совдепии жить было унизительно«Девушка в красно...
  • Иван Иванов
    ленивые ,недалёкие, разожравшиеся СВИНЬИ а не ЖЕНЩИНЫ...Бодипозитив: любо...
  • Вячеслав Кудрявцев
    Эта СУКА с мировым именем должен сдохнуть в тюряге кто из этих парней давал ему разрешение на съемку и тем более публ...Жизнь в психиатри...

Чистящее средство из подручных средств

Простое чистящее средство, но работает же! Его сможет сделать каждая хозяйка из ингредиентов, которые уже есть дома. Для этого смешайте любую даже самую недорогую зубную пасту и столовый уксус. Результат вас приятно удивит!
Не нужно тратиться на большое количество бутылок с химией. Всё гениальное просто!

Забирайте классный рецепт себе, повторяйте и возвращайте блеск и чистоту кухни и ванной комнаты.


Чистящее средство из уксуса и зубной пасты



В миску налейте 250 мл столового уксуса. Сюда же отправьте 3 ст. л. соли, размешайте до растворения. Следом отправьте буквально 1 ч. л. средства для мытья посуды. И, наконец, главный компонент — зубная паста! Понадобится всего 1 ст. л.



Перемешайте все компоненты до растворения. Теперь этой смесью можно удалить известковый налёт абсолютно везде!



Чистите ванну, унитаз, раковину, зеркало, плитку, душевую кабину и т. д. Даже уличный бассейн будет сверкать! Достаточно нанести средство губкой, распределить, немного почистить и смыть. Оно и дезинфицирует, и устраняет неприятные запахи, и полностью удаляет даже сложный известковый налёт!



Отличная идея для хозяек! И не нужно тратиться на специальные химические средства. Всё действительно так просто!
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Чистящее средство
идея

Картина дня

наверх