Чистящее средство из подручных средств

Простое чистящее средство, но работает же! Его сможет сделать каждая хозяйка из ингредиентов, которые уже есть дома. Для этого смешайте любую даже самую недорогую зубную пасту и столовый уксус. Результат вас приятно удивит!

Не нужно тратиться на большое количество бутылок с химией. Всё гениальное просто!

Чистящее средство из уксуса и зубной пасты

Забирайте классный рецепт себе, повторяйте и возвращайте блеск и чистоту кухни и ванной комнаты.В миску налейте 250 мл столового уксуса. Сюда же отправьте 3 ст. л. соли, размешайте до растворения. Следом отправьте буквально 1 ч. л. средства для мытья посуды. И, наконец, главный компонент — зубная паста! Понадобится всего 1 ст. л.Перемешайте все компоненты до растворения. Теперь этой смесью можно удалить известковый налёт абсолютно везде!Чистите ванну, унитаз, раковину, зеркало, плитку, душевую кабину и т. д. Даже уличный бассейн будет сверкать! Достаточно нанести средство губкой, распределить, немного почистить и смыть. Оно и дезинфицирует, и устраняет неприятные запахи, и полностью удаляет даже сложный известковый налёт!Отличная идея для хозяек! И не нужно тратиться на специальные химические средства. Всё действительно так просто!