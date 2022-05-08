7 классических мужских причёсок, которые никогда не выйдут из моды

Боковой пробор

Боковой пробор

Очень коротко

Очень коротко

Текстурированные пряди

Текстурированные пряди

Французский стиль

Французский стиль

Зачёс назад

Зачёс назад

Пряди до плеч

Пряди до плеч

Максимальный объём

Максимальный объём