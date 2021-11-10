20 примеров оригинальной трансформирующейся мебели, которая поможет сэкономить жилое пространство

Вниманию читателей сразу 20 оригинальных во всех отношениях примеров мебели, которая может трансформироваться.

Такой подход к обустройству жилых пространств, поможет сэкономить не мало полезного места для себя и других, не менее полезных, чем мебель, вещей.

1. Раскладной столик

Трансформирующаяся мебель в минималистском интерьере всегда востребована и актуальна.

2. Раскладной офис в гостиной комнате

Раскладной мини-офис поможет значительно сэкономить пространство в малогабаритной квартире.

3. Классическая откидная кровать

Эргономичная конструкция кровати позволит спрятать её в любой момент.

4. Трансформирующийся столик

Журнальный столик, который при желании можно превратить в обеденный всего за несколько минут.

5. Не совсем привычный для квартир предмет мебели

Консольный столик, который при необходимости раскладывается в полноценный обеденный стол.

6. Столик для черчения

Раскладной столик для черчения - удобно, функционально и на редкость красиво.

7. Хай-тек технологии в интерьере

Кухня в стиле хай-тек, в которой все продумано до мелочей.

8. Раскладной диван в интерьере

Раскладной диван в малогабаритной квартире как нельзя кстати.

9. Многофункциональный керамический столик

Керамическая конструкция чашеобразной формы, выполняющая сразу несколько функции.

10. Журнальный столик на колесиках

Стеклянный столик на колёсиках достаточно практичен и удобен в применении.

11. Хорошо организованный гардероб

Универсальный и ультрасовременный шкаф-гардероб на колесиках.

12. Трансформирующийся стол на колесиках

Технологическая конструкция в виде стола способна решить сразу несколько проблем.

13. Дизайн будущего

Трендовая корпусная конструкция, в которой располагается кухонный гарнитур.

14. Легко трансформирующийся консольный столик

Для экономии пространства можно использовать легко трансформирующийся консольный столик, который станет отличным решением для малогабаритной квартиры.

15. Легко трансформирующаяся мебель

Несколькими движениями большой деревянный кубик превращается в удобную детскую мебель.

16. Стол-трансформер в интерьере гостиной

Приобретение раскладного стола для гостиной частично поможет решить проблему отсутствия помещения для офиса в малогабаритной квартире.

17. Открытая планировка и современный стиль

Невероятная конструкция и встроенные механизмы позволят правильно зонировать пространство в однокомнатной квартире.

18. Раскладной стол-зеркало

Раскладной обеденный стол-зеркало из цельного массива древесины.

19. Удивительная трансформация настенного шкафчика

Шкаф, трансформирующийся в стол, - настоящая находка для владельцев однокомнатной квартиры.

20. Раскладная кровать

Оригинальная раскладная кровать для малогабаритной квартиры и для любителей минималистского стиля.