15 актрис, которые дебютировали на экране в запоминающихся сценах обнаженки

Стать актрисой в Голливуде непросто. Девушки хотят, чтобы их воспринимали всерьез за их талант, но этот город живет образами и внешним лоском. Так что актрисам приходится с этим мириться. А это значит, что, когда юному таланту дают шанс появиться на большом экране, они готовы на все, чтобы привлечь внимание зрителя.

Когда для роли требуется эротическая сцена или сцена обнаженки, актрисе придется раздеться, если она жаждет стать знаменитой. Для некоторых это становится ловушкой, и позже их берут только на «секс-роли». Но кому-то удается подняться выше и добиться поистине невероятной славы.С годами Голливуд дал нам множество актрис, которые прорвались как раз благодаря фильму, в котором им пришлось раздеваться. Некоторые из этих картин провалились, другие оказались очень хорошими. Одни актрисы пробиваются дальше, другие же годами топчутся на месте.В этом выпуске мы расскажем вам про 15 актрис, которые дебютировали на экране в обнаженном виде, но при этом сумели построить неплохую и вполне серьезную карьеру.1. Джейми Прессли заявила, что была не уверена в том, что из нее получится хорошая актриса , когда снималась в своем первом фильме 1997 года «Ядовитый плющ: новое совращение». Именно поэтому она даже не подумала о том, что можно отказаться от эротических сцен. Но Прессли нечего стесняться. В роли искусительницы она блистала на экране от первого кадра до последнего. Какое-то время Прессли застряла в роли «сексуальной блондинки», но в 2007 году она поразила критиков и зрителей в комедийной роли Джой в сериале «Меня зовут Эрл», которая принесла ей «Эмми».Сейчас она снимается в ситкоме CBS под названием «Мамочка». И хотя сегодня она не так популярна, ее дебютная роль показала, что этой девушке с потрясающими комическими данными и не менее потрясающим телом есть место в Голливуде.2. Жаль, что Джули Уорнер так и не достигла тех высот в Голливуде, которые она покорила в самом начале своей карьеры, когда искрометно сочетала талант, отличное чувство юмора и потрясающее тело. Именно такой зрители увидели ее в дебютной сцене в фильме 1991 года «Доктор Голливуд», когда герой Майкла Джея Фокса, застрявший в маленьком городке, отправляется на озеро, чтобы прочистить мозги и встречает там ее. Уорнер вышла из воды полностью обнаженная — чудо, лишившее героя Фокса слов. Она спокойно выходит, надевает платье и уходит, бросая: «Теперь можешь моргать». Возможно, ее карьера и не пошла дальше, но эта роль помогла ей выделиться из числа похожих дебютов других актрис.3. Австралийская актриса Портия Де Росси хорошо известна своими ролями в таких телесериалах, как «Элли Макбил», «Замедленное развитие» и «Скандал», а также тем, что замужем за телеведущей Эллен Дедженерес. Ее дебютным фильмом стали «Сирены» 1994 года, которые привлекли внимание зрителей по двум причинам: во-первых, это был один из первых главных фильмов для Хью Гранта, а во-вторых, там дебютировала модель Эль Макферсон. Хотя центром внимания, благодаря своему роскошному телу, стала Эль, Портия Де Росси также неплохо сыграла одну из двух моделей (вторая — Макферсон) печально известного художника, которые потом соблазнили жену проповедника. Де Росси не стыдится появляться на экране обнаженной, и выглядит она, надо сказать, очень даже неплохо.4. Задолго до вступления в отношения с Хью Грантом и съемок в «Остине Пауэрсе» бывшая модель Элизабет Хёрли дебютировала в английском фильме 1987 года под названием «Ария» — дикой антологии с долей истории и фантастики. Элизабет Хёрли появляется там на пять минут в роли любовницы. Фильм, мягко говоря, странный, довольно претенциозный и по большей части скучный, но блондинка Хёрли слегка оживила его своим обнаженным телом. Наверное, это единственная причина, по которой стоит посмотреть «Арию». Согласитесь, неплохой дебют для актрисы, которая в итоге играет королеву Англии в сериале «Члены королевской семьи» . 5. Французский фильм 1990 года «1001 ночь» был бы совершенно неприметным, если бы не одна вещь: в нем дебютировала будущая обладательница «Оскара» Кэтрин Зета-Джонс. Она сыграла культовую роль Шахерезады, которая спасала себе жизнь, рассказывая сказки. Юная Зета-Джонс была просто потрясающей, особенно в сцене, когда она появляется в лодке топлес. Прошло немало времени , прежде чем она стала знаменитой со своей ролью в фильме «Маска Зорро», но она ворвалась в мир элиты шоу-бизнеса и остается там до сих пор.6. Живое воплощение понятия «сексуальность», испанская звезда Пенелопа Крус уже давно обращает на себя внимание ролями в различных фильмах, в которых можно лицезреть ее потрясающее тело — от «Ванильного неба» до «Девяти» и многих других. В своем первом фильме «Ветчина, ветчина» она показала свой талант во всей красе. Она играет беременную девушку — вроде бы у них с парнем все хорошо, но его мать не одобряет их союз и нанимает мужчину, чтобы тот соблазнил героиню Крус. Молодая актриса справилась с этой ролью хорошо, особенно в сцене на пляже, где можно увидеть ее потрясающее обнаженное тело, и в нескольких довольно стильных любовных сценах. Надо отметить, что с годами Крус становится все сексуальнее.7. Всего за каких-то пару лет Джессика Честейн снялась в куче фильмов — от таких хитов, как «Интерстеллар», до «Прислуги» и «Нулевой видимости 30». С самого начала Честейн была фантастической актрисой, и ее дебютная роль в фильме 2008 года «Джолин» хорошо это продемонстрировала. Она сыграла сиротку, которая бродит по Америке, попадая то в одну неприятную ситуацию, то другую, но делает все, чтобы выжить. Честейн хорошо вошла в роль, в том числе снялась в нескольких обнаженных сценах. Сцены получились потрясающими не только из-за ее красивого тела, но и благодаря хорошей актерской игре.8. Марли Мэтлин — часть того элитного клуба, члены которого выиграли «Оскар» за свою дебютную роль и при этом появились на экране голыми. В фильме «Дети меньшего бога» она играет глухую женщину, которая крутит роман с новым учителем (Уильям Хёрт). Эти двое отлично спелись (даже встречались в реальной жизни), и Мэтлин взялась за свой первый фильм со всей страстью. Она не стеснялась даже в сценах, когда ее героиня разделась перед героем Хёрта, и позже в превосходной любовной сцене. Получив «Оскар», Мэтлин сделала неплохую карьеру в Голливуде.9. Эмили Блант прорвалась в кинобизнес с помощью фильма 2006 года «Дьявол носит Prada», но впервые она привлекла внимание в мини-сериале 2003 года «Генрих VIII», сыграв Кэтрин Говард и появившись топлес в короткой, но запоминающейся сцене. Ее первый большой фильм — «Мое лето любви» — также не обошелся без обнаженных сцен. Но ее это, похоже, не смущает.10. В 1981 году на экраны вышел фильм «Жар тела», в котором Кэтлин Тёрнер буквально взорвала умы зрителей в роли соблазнительницы, которая затягивает героя Уильяма Хёрта в опасную игру, в итоге приведшую к убийству . Роскошный вид Тёрнер и ее хрипловатый голос может натолкнуть на мысль, что она бывалая актриса, но на самом деле это была ее первая роль в кино. Она разогрела фильм своей страстной любовной сценой с героем Хёрта, что явно помогло в его продаже. Это был фантастический старт для актрисы, которая может сочетать комедию и драму. Она доказала, что даже позднее начало может привести к стоящей карьере.11. Впервые мы видим Сальму Хайек в фильме «Отчаянный»: замедленный кадр, она бежит по улице, ее волосы развеваются на ветру. Мексиканская старлетка дебютировала в этом фильме Роберта Родригеса в роли владелицы книжного магазина, которая знакомится с героем Антонио Бандераса, и ее красота и хрипловатый голос сразу же завоевали зрителей. В итоге все дошло до любовной сцены с героем Бандераса, которую в прямом смысле слова можно было назвать обжигающей, и Хайек показала нам всем свою грудь и попу. Она сразу же стала знаменитой, причем не только актрисой, но и продюсером, доказав, что имеет не только потрясающую фигуру , но и мозги.12. В 1982 году Фиби Кейтс дебютировала сразу в двух фильмах, в обоих из которых разделась догола. Первым был «Рай», где она сыграла девочку-подростка, которая осталась одна в пустыне с молодым человеком. Естественно, они вскоре полюбили друг друга и неплохо повеселились в оазисе, и Кейтс предстала там в обнаженном виде — сначала под струями воды, затем в любовной сцене. Вторым фильмом стал «Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай». Сцена, в которой Кейтс выходит из бассейна и снимает топ, стала одной из культовых обнаженных сцен, которую вряд ли могли забыть подростки 80-х. Она так и не стала звездой первой величины, но ее дебют все равно остался в сердцах многих зрителей.13. Когда дело касается обнаженных дебютов на экране, мало кто может соревноваться с Наташей Хенстридж. Неизвестная бывшая модель была выбрана на роль в фильме «Особь» 1995 года, в котором ученые используют ДНК, присланное из космоса, чтобы создать гибрида (детскую версию сыграла юная Мишель Уильямс), который за несколько дней вырастает во взрослую женскую особь. Хенстридж прекрасно подошла на роль «идеальной формы», не раз появляясь в фильме обнаженной. Она учится носить земную одежду и соблазнять земных парней. Конечно, ее «иноземная» сущность вскоре берет верх, и она превращается в монстра-убийцу, но при этом все равно выглядит суперсексуально . Хотя Наташа Хенстридж и не стала суперзвездой (несмотря на потрясающий фильм «Девять ярдов»), она сделала неплохую карьеру на ТВ.14. Бывшая модель южноафриканского происхождения Шарлиз Терон обязана своим успехом своему дебютному появлению на экране, которое не прошло без обнаженки. В 1996 году она впервые появилась на экране в фильме «Два дня в долине» — смеси черной комедии и криминального триллера. Она продемонстрировала свой талант с первой же минуты, включая потрясную сцену драки с героиней Тери Хэтчер, и показала зрителям свое роскошное тело в очень сексуальной любовной сцене с героем Джеймса Спейдера. Далее Шарлиз Терон снялась еще в нескольких фильмах («Азартные игры», «Адвокат дьявола»), а затем получила «Оскар» за фильм «Монстр». Да, в последнее время Терон не обнажается на экране, но ее дебютный фильм явно стал для нее дорогой в жизнь.15. Анджелина Джоли явно не новичок в обнаженных сценах на экране. Ее роли в фильмах «Хакеры» и «Джиа» также не обошлись без обнаженки. Но задолго до всего этого Джоли дебютировала в фильме 1993 года «Киборг 2». Да, авторы решили, что фильму « Киборг » нужно продолжение! В общем, сам фильм стал какофонией научной фантастики и плохого боевика 90-х. Слава богу, продюсеры разрешили Джоли сделать свою работу, благодаря чему в фильме запомнилась хотя бы одна сцена — в которой Анджелина разделась.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)