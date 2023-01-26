Уникальный «ныряющий» мост между Данией и Швецией

Если вы не прогуливали географию в школе, то, возможно, помните, что Данию и Швецию разделяет узенькая полоска воды — пролив Эресунн (Øresund). Но это на карте она узкая, а в действительности ее ширина около 16 километров. Раньше шведы и датчане преодолевали это расстояние на паромах, но дорога отнимала много времени. И было решено построить мост, и не простой, а единственный в своем роде.







Мост представляет собой гигантское сооружение, на котором в два уровня расположились четырехполосная автомагистраль и железная дорога.

Он заканчивается на искусственном острове и плавно уходит под землю в тоннель.







Такая необычная конструкция была выбрана для того, чтобы не создавать препятствий для самолетов, идущих на посадку в расположенный недалеко аэропорт Копенгагена, и обеспечить свободный проход для судов.

Особенно впечатляюще выглядит этот мост с высоты.



























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