Почему бабушка не всегда права: 8 типичных ошибок на кухне, которые на самом деле только вредят

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Ошибки на кухне, которые допускали еще наши бабушки.

Кулинарные секреты часто передаются от поколения к поколению. Мамы хранят тетради с рецептами и советами от бабушек



Кулинарные секреты часто передаются от поколения к поколению. Мамы хранят тетради с рецептами и советами от бабушек , а после – учат этому собственных дочерей. Такая преемственность прекрасна, но всегда нужно помнить об угрозе того, что некоторые бабушкины приемы могли морально устареть. И то, что делается «на автомате», может быть отнюдь не полезным, а, напротив, вредить здоровью.

1. Теплая выпечка

Есть горячую сдобу опасно для здоровья.

2. Гашеная сода

Гасить соду уксусом не имеет смысла.

3. Молочный мякиш для фарша

Батон для котлет можно не вымачивать в молоке.

4. Разморозка мяса

Как правильно размораживать мясо.

Разморозка мяса в миске с водой.

5. Мытье мяса и курицы перед приготовлением

Курицу перед приготовлением нежелательно мыть под проточной водой.

6. Как мыть сухофрукты

Как правильно мыть сухофрукты.

7. Шинковать лук заранее

Нарезанный заранее лук может горчить в приготовленном блюде.

8. Мариновка шашлыка

Сколько времени мариновать шашлык.