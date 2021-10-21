Операция Перехват: какими были автомобили ГАИ СССР

Первые автомобили, пускай и совсем немногочисленные, появились еще в Российской Империи. И хотя регулировать их движение официально стали с 1900 года, на службу правоохранительных органов техника не привлекалась. Первые машины на службе сил милиции появились только в 1920 году. Рос автопарк милиции медленно, но верно. Первопроходцами, конечно же стали в этом вопросе Москва и Ленинград.
1. ГАЗ М-1
Первый автомобили дорожной полиции страны Советов. |Фото: yandex.com.
Основным довоенным (и весьма малочисленным, к слову) автомобилем «Отдела регулирования уличного движения» стала именно эта машина. Именно из ОРУД впоследствии выделится «Государственная Автомобильная инспекция» Советского Союза. Первые машины ГАИ не имели специальной раскраски. Впрочем, широко эти машины не были распространены. Куда чаще дорожная милиция использовала мотоциклы.
2. ГАЗ-67Б
После войны в автопарк ГАИ попало много этих авто. |Фото: fotokto.ru.
Закончилась Вторая мировая война. Вместе с тем в стране освободилось достаточно большое количество автомобилей ГАЗ-67Б, которые были до этого задействованы на фронте и в тылу. Несмотря на то, что ГАЗ-67Б имели большую массовость, для патрулирования города она не очень-то подходили и в милиции все еще предпочитали мотоциклы.
3. ГАЗ-51 и ГАЗ-63
На их базе делали автобусы. |Фото: gaz51.ru.
Были в довоенном и раннем послевоенном ОРУД даже свои автобусы. Опять таки, не многочисленные. Делали их на базе шасси грузовиков ГАЗ-51 и ГАЗ-63. Примечательно, что и у них не было специальной раскраски. Специальная раскраска оперативных автомобилей в цвет службы появилась только 31 декабря 1953 года, после соответствующего постановления МВД СССР.
4. ГАЗ-21 «Волга»
Первый массовый автомобиль ГАИ. |Фото: drive2.ru.
До 1960-х годов транспортное обеспечение дорожной полиции было достаточно скудным. Только с началом массового выпуска автомобилей для простых граждан действительно начал расти автопарк ГАИ. Первым действительно массовым автомобилем стал ГАЗ-21 «Волга». Он же стал первой машиной, которая была покрашена с хорошо узнаваемую (новую на тот момент) сине-желтую раскраску.
Кстати, машины имели более мощный двигатель по сравнению с гражданскими моделями – 85 против 70 «лошадок». А также могли ездить даже на бензине А-66.
5. ГАЗ-24 и все-все-все
Самый узнаваемый автомобиль ГАИ. |Фото: auction.ru.
Вторым массовым автомобилем ГАИ СССР стала именно эта модель. Более того, сегодня именно ГАЗ-24 является самой узнаваемой патрульной машиной того период. Именно ГАЗ-24 можно увидеть в советском комедийном фильме «Иван Васильевич меняет профессию».
Само собой в автопарке ГАИ были и многие другие авто. Например использовались ГАЗ-69, «Москвичи» и УАЗ разных моделей.
6. ВАЗ-2101
Пришел на смену предшественнику. |Фото: drive2.ru.
Наконец нельзя не вспомнить про ВАЗ-2101, который стал еще одним наиболее распространенным автомобилем советской дорожной милиции. Как и все его предшественники послевоенного периода, машина имела ряд серьезных отличий от гражданской модели.
Несколько слов об оснащении
Специальное оснащение без которого никак. ¦Фото: drive2.ru.
Машины ГАИ отличались от гражданских моделей не только тем, что было под капотом. Они отличались еще и своим оснащением. Более того, машины ГАИ очень часто отличались оснащением от машин милиции. До войны на патрульных транспортных средствах спецоснащения фактически не было.
По сути, изменилось это только с появлением ГАЗ-21 «Волга». Проблесковые маячки появились первыми именно на этих патрульных машинах. Автомобили ГАИ получали дополнительную светотехнику в виде противотуманных фар и фары-искателя. Также в патрульных авто были рации и громкоговорители на крыше.
источник
источник
Свежие комментарии