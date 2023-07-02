9 продуктов и блюд, которые часто готовятся неправильно

1. Сырники

Воздушные и нежные — такими должны быть идеальные сырники. /Фото: kolobok.ua

2. Стейк

Чтобы получить аппетитное мясо, нужно учесть несколько советов. /Фото: telegraf.bb.lv

3. Котлеты

Котлеты — частый гость на праздничном и будничном столе. /Фото: i.ytimg.com

4. Паста

Пасту любят во всем мире, но готовят идеально только единицы. /Фото: mir24.tv

5. Чеснок

Чеснок добавляет блюду особый вкус и аромат, стимулирует аппетит. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com

6. Мидии

Морские дары, которые очень вкусны и полезны. /Фото: img.tsn.ua

7. Гречка на молоке

Гречка полезна для детей и взрослых. /Фото: g4.dcdn.lt

8. Соус

С подливой вкуснее становятся многие блюда. /Фото: img.tsn.ua

9. Жареные баклажаны

Баклажаны хорошо сочетаются со многими блюдами. /Фото: i.pinimg.com