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9 продуктов и блюд, которые часто готовятся неправильно


9 продуктов и блюд, которые часто готовятся неправильно


Сколько бы лет мы ни готовили, раз за разом можно повторять одни и те же ошибки и даже не замечать их. Мелкие технические приемы имеют огромное значение для приготовления идеально полезных и вкусных блюд. Многие из наиболее распространенных ошибок можно с легкостью избежать. Подборка наших советов в этом поможет.

1. Сырники


Воздушные и нежные — такими должны быть идеальные сырники. /Фото: kolobok.ua

Воздушные и нежные — такими должны быть идеальные сырники. /Фото: kolobok.ua

 

Сырники очень любимы многими благодаря своему приятному вкусу и достаточно быстрой готовке. Однако даже в приготовлении такого простого блюда многие совершают ошибки. Чтобы сырники получились идеальными, необходимо обязательно протереть творог через сито. Это поможет стать им более нежными. Дополнительную воздушность структуре добавит небольшое количество крем-сыра. При этом муки должно быть мало, ведь это повышает жесткость и плотность сырников. Связывающим элементом выступает яйцо.

2. Стейк


Чтобы получить аппетитное мясо, нужно учесть несколько советов. /Фото: telegraf.bb.lv

Чтобы получить аппетитное мясо, нужно учесть несколько советов. /Фото: telegraf.bb.lv

 

Безупречно приправленный, идеально подрумяненный и сочный стейк — одно из желаннейших блюд для всех возрастов и вкусовых предпочтений. Однако уже перед готовкой многие из нас совершают кардинальную ошибку: сразу после холодильника отправляют мясо на сковороду. Чтобы блюдо получилось вкусным, стейк должен сначала нагреться до комнатной температуры. Обжаривание холодного мяса с большой вероятностью приведет к пережариванию снаружи и недоготовленности внутренней части, которая будет оставаться холодной и сырой. Перед готовкой стейк нужно также обязательно просушить как можно тщательнее, используя бумажное полотенце.


Полезный совет от Novate.ru: Получить аппетитную корочку на мясе поможет достаточное количество соли. Сковорода должна быть очень, очень горячей, а готовить стейк нужно на среднем огне.

3. Котлеты


Котлеты — частый гость на праздничном и будничном столе. /Фото: i.ytimg.com

Котлеты — частый гость на праздничном и будничном столе. /Фото: i.ytimg.com

 

Конечно, при готовке котлет многое зависит от качества фарша. Однако есть несколько хитростей, которые упускают большинство хозяек. Например, чтобы сохранить котлетам воздушность, мягкость и сочность, в фарш рекомендуется добавлять взбитый белок. Для тех, кто готовит котлеты с хлебом, тоже есть совет – обязательно срезать корочки.

4. Паста


Пасту любят во всем мире, но готовят идеально только единицы. /Фото: mir24.tv

Пасту любят во всем мире, но готовят идеально только единицы. /Фото: mir24.tv

 

Ключ к успеху в приготовлении идеальной пасты — добавить две-три хорошие щепотки соли. С ее помощью можно избежать появления слизистой консистенции на поверхности лапши. Чтобы паста не слипалась, ее нужно периодически помешивать, а также проследить, чтобы емкость для приготовления не была слишком большой. Если игнорировать этот совет, вода будет долго закипать после погружения макарон и они начнут слипаться. После приготовления пасты, ее не нужно ополаскивать водой. Наличие вязкого крахмала в пасте помогает ему хорошо перемешаться с соусом до однородной консистенции, поэтому после того как макароны сварятся, их нужно просто заправить.

5. Чеснок


Чеснок добавляет блюду особый вкус и аромат, стимулирует аппетит. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com

Чеснок добавляет блюду особый вкус и аромат, стимулирует аппетит. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com

 

Многие считают, что в блюдо лучше добавлять целые зубчики чеснока, якобы это обеспечит лучший вкус. Однако при таком подходе в еду попадает меньшее количество антиоксидантов, что менее полезно для здоровья. На самом деле чеснок лучше измельчать. В нарезанном виде этот продукт содержит большее количество полезных веществ.

6. Мидии


Морские дары, которые очень вкусны и полезны. /Фото: img.tsn.ua

Морские дары, которые очень вкусны и полезны. /Фото: img.tsn.ua

 

Натуральный вкус мидий значительно усиливается, если добавить в жидкость для их приготовления некоторые ароматические добавки, которые слегка поджарены. Среди них может быть лук, чеснок, имбирь и тому подобные продукты. Они помогут создать основу для соуса. Мидии очень быстро готовятся. Поэтому огонь нужно выключать сразу же после того как вода только-только начнет закипать. Лучше всего готовятся мидии, размещенные в один слой, поэтому стоит взять достаточно широкую сковороду. Она обязательно должна быть с крышкой, поскольку ароматный пар от готовящегося блюда должен оставаться под крышкой для улучшения вкуса и запаха. Для приготовления будет достаточно 3-4 минуты. Чтобы перемешать мидии во время готовки, можно встряхнуть сковороду без открывания крышки.

7. Гречка на молоке


Гречка полезна для детей и взрослых. /Фото: g4.dcdn.lt

Гречка полезна для детей и взрослых. /Фото: g4.dcdn.lt

 

Гречневая каша — очень полезна для организма благодаря высокому содержанию веществ, необходимых для поддержания здоровья. Однако готовить ее с молоком для организма не так уж и полезно, поскольку в молоке содержится много кальция, а в гречке — железа. Сочетаясь вместе, эти компоненты плохо перевариваются, вызывая несварение желудка. Поэтому гречку лучше готовить на воде.

8. Соус


С подливой вкуснее становятся многие блюда. /Фото: img.tsn.ua

С подливой вкуснее становятся многие блюда. /Фото: img.tsn.ua

 

Вкусный соус отличается не только хорошим вкусом, но и правильной консистенцией без комочков. Основу почти любого соуса составляет бульон, масло или животный жир, а также мука, которая выступает загустителем. Чтобы обеспечить соусу идеальную консистенцию, ингредиенты в бульон следует добавлять постепенно. Помимо этого не стоит сильно увлекаться солью в самом начале смешивания, поскольку в итоге соус может оказаться более соленым, чем рассчитывалось. А лучше всего соль добавлять в самом конце.

9. Жареные баклажаны


 
Баклажаны хорошо сочетаются со многими блюдами. /Фото: i.pinimg.com

Баклажаны хорошо сочетаются со многими блюдами. /Фото: i.pinimg.com

 

Кусочки баклажанов, обжаренные в оливковом масле и с соусом — очень аппетитное блюдо, которое можно использовать в качестве горячей или холодной закуски. Однако запеченные баклажаны будут еще лучшим блюдом, поскольку они более полезны для здоровья. В них содержится больше калия и намного меньше нитратов. А по вкусу запеченные баклажаны ничем не уступают обжаренным на сковороде.

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9 продуктов и блюд, которые часто готовятся неправильно

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9 продуктов и блюд, которые часто готовятся неправильноПодписаться на мой Instagram
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