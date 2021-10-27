С нами не соскучишься!

7 999 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Эржибова
    Меня устраивает моя работа......13 малоизвестных ...
  • Олег
    Пустопорожняя статья. Читайте Гайдара, там все написано. Кто из современных, особенно "либералов" сможет написать сто...Писатель и солдат...
  • Владислав Ильмер
    Не садист. И жертва не Гражданской войны, а наших либералов. Гайдару приписывали зверства учинённые его предшественни...Писатель и солдат...

Животные в фотографиях

Жизнь самых интересных животных из разных уголков мира.

Животные в фотографиях


Против движения. Национальный парк Кхао Яй, Тайланд.

Животные в фотографиях

Я лежу за тобой. Крокодил в парке Тангеранга, Индонезия.

Животные в фотографиях

Одна из сложнейших гонок на собачьих упряжках в мире — «Большая Одиссея».

Животные в фотографиях

Шахматная партия.

Животные в фотографиях

Задумчивый тюлень в Норфолке, Англия.

Животные в фотографиях

Тесное знакомство, Камбрия, Англия.

Животные в фотографиях

Рычащий львенок в семейном мини-зоопарке Екатерины и Юрия Зотовых, который открылся в конце минувшего года в селе Борисовка под Уссурийском…

Животные в фотографиях

…а также 7-месячный амурский тигр.

Животные в фотографиях

Императорский пингвин — самый крупный и тяжёлый из современных видов семейства пингвиновых. В среднем рост составляет около 122 см, а вес колеблется между 22 и 45 кг.

Животные в фотографиях

В лютый мороз пингвины отогревают своих пингвинят, образовывая вокруг них кольцо.

Животные в фотографиях

Уверенный шаг. Кряква на окраине Минска, Беларусь.

Животные в фотографиях

Воздушный леопард. Заповедник Масаи-Мара расположен на юго-западе Кении.

Животные в фотографиях

Подмигнул. Тюленёнок из Канады.

Животные в фотографиях

Наездник. Богомол и лягушка, Индонезия.

Животные в фотографиях

Пронзительный взгляд. Шотландский вислоухая кошка на выставке во Владивостоке.

Животные в фотографиях

Гипноз в парке Горького в Москве.

Животные в фотографиях

Гуськом. Обезьяны в Китае.

Животные в фотографиях

Добрый дикий конь в Белфасте, Северная Ирландия.

Животные в фотографиях

Закат на окраине Бангкока, Таиланд.

Животные в фотографиях

Профессионалы своего дела.

Животные в фотографиях

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями!

:)

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх