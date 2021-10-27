Жизнь самых интересных животных из разных уголков мира.
Против движения. Национальный парк Кхао Яй, Тайланд.
Я лежу за тобой. Крокодил в парке Тангеранга, Индонезия.
Одна из сложнейших гонок на собачьих упряжках в мире — «Большая Одиссея».
Шахматная партия.
Задумчивый тюлень в Норфолке, Англия.
Тесное знакомство, Камбрия, Англия.
Рычащий львенок в семейном мини-зоопарке Екатерины и Юрия Зотовых, который открылся в конце минувшего года в селе Борисовка под Уссурийском…
…а также 7-месячный амурский тигр.
Императорский пингвин — самый крупный и тяжёлый из современных видов семейства пингвиновых. В среднем рост составляет около 122 см, а вес колеблется между 22 и 45 кг.
В лютый мороз пингвины отогревают своих пингвинят, образовывая вокруг них кольцо.
Уверенный шаг. Кряква на окраине Минска, Беларусь.
Воздушный леопард. Заповедник Масаи-Мара расположен на юго-западе Кении.
Подмигнул. Тюленёнок из Канады.
Наездник. Богомол и лягушка, Индонезия.
Пронзительный взгляд. Шотландский вислоухая кошка на выставке во Владивостоке.
Гипноз в парке Горького в Москве.
Гуськом. Обезьяны в Китае.
Добрый дикий конь в Белфасте, Северная Ирландия.
Закат на окраине Бангкока, Таиланд.
Профессионалы своего дела.
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Животные в фотографиях
Жизнь самых интересных животных из разных уголков мира.
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