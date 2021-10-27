Животные в фотографиях

Жизнь самых интересных животных из разных уголков мира.









Против движения. Национальный парк Кхао Яй, Тайланд.







Я лежу за тобой. Крокодил в парке Тангеранга, Индонезия.







Одна из сложнейших гонок на собачьих упряжках в мире — «Большая Одиссея».







Шахматная партия.







Задумчивый тюлень в Норфолке, Англия.







Тесное знакомство, Камбрия, Англия.







Рычащий львенок в семейном мини-зоопарке Екатерины и Юрия Зотовых, который открылся в конце минувшего года в селе Борисовка под Уссурийском…







…а также 7-месячный амурский тигр.







Императорский пингвин — самый крупный и тяжёлый из современных видов семейства пингвиновых. В среднем рост составляет около 122 см, а вес колеблется между 22 и 45 кг.







В лютый мороз пингвины отогревают своих пингвинят, образовывая вокруг них кольцо.







Уверенный шаг. Кряква на окраине Минска, Беларусь.







Воздушный леопард. Заповедник Масаи-Мара расположен на юго-западе Кении.







Подмигнул. Тюленёнок из Канады.







Наездник. Богомол и лягушка, Индонезия.







Пронзительный взгляд. Шотландский вислоухая кошка на выставке во Владивостоке.







Гипноз в парке Горького в Москве.







Гуськом. Обезьяны в Китае.







Добрый дикий конь в Белфасте, Северная Ирландия.







Закат на окраине Бангкока, Таиланд.







Профессионалы своего дела.







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