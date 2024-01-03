Всем известно, что удалить зеленку, оказавшуюся на коже, очень непросто. Еще сложнее, а порой и вообще невозможно, удалить зеленку, которая попала на одежду, мебель или текстиль.
Можно долго тереть место загрязнения, использовать различные чистящие средства, но в итоге все равно не добиться желаемого результата.
К счастью, решить эту бытовую проблему проще, чем кажется. Для этого необходимы два аптечных средства: перекись водорода и раствор аммиака.
Первым шагом нанесите на место загрязнения небольшое количество перекиси водорода. Уже на этом этапе большую часть зеленки можно будет убрать с помощью обычного ватного диска.
Вторым шагом налейте на пятно немного аммиака: зеленка начнет исчезать на глазах.
Аналогичным образом можно убрать зеленку с кожи и даже с ткани.
Это универсальный способ работает с любыми поверхностями и тканями.
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Как удалить зелёнку с любой поверхности
Всем известно, что удалить зеленку, оказавшуюся на коже, очень непросто. Еще сложнее, а порой и вообще невозможно, удалить зеленку, которая попала на одежду, мебель или текстиль.
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