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Как удалить зелёнку с любой поверхности

Всем известно, что удалить зеленку, оказавшуюся на коже, очень непросто. Еще сложнее, а порой и вообще невозможно, удалить зеленку, которая попала на одежду, мебель или текстиль.
Можно долго тереть место загрязнения, использовать различные чистящие средства, но в итоге все равно не добиться желаемого результата.



К счастью, решить эту бытовую проблему проще, чем кажется. Для этого необходимы два аптечных средства: перекись водорода и раствор аммиака.



Первым шагом нанесите на место загрязнения небольшое количество перекиси водорода. Уже на этом этапе большую часть зеленки можно будет убрать с помощью обычного ватного диска.



Вторым шагом налейте на пятно немного аммиака: зеленка начнет исчезать на глазах.



Аналогичным образом можно убрать зеленку с кожи и даже с ткани.



Это универсальный способ работает с любыми поверхностями и тканями.


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