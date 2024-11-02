5 блюд солдат-срочников в СССР, которые они ненавидели больше всего

Срочная служба в советские годы была хорошим испытанием для юноши. Молодые мужчины проходили через множество различных тягот. Солдатам надо было выполнять много физических нагрузок, после которых хотелось есть. Но в столовой советской армии еда была довольно скудная и однообразная. Какие блюда солдаты-срочники ненавидели больше всего?
Армейская столовая / Фото: rbc.ru
Служба в советской армии для большинства молодых людей была неотъемлемой частью взросления. Наряду с физическими трудностями монотонная и часто неаппетитная пища была еще одним испытанием на прочность. Лучшую пищу обычно отдавали в элитные ряды войск, такие как воздушные силы или военно-морской флот. Общая картина для обычных призывников оставалась довольно грустной. Главное для поваров это было накормить солдат дешево и питательно.
На одного срочника ежедневно выделяли около 90 копеек. Обычно на завтрак была каша, суп и основное блюдо с салатом на обед и только второе блюдо на ужин. Всегда на столе стояли чай или компот. Все блюда были приготовлены с недорогими комбинациями растительных масел и животных жиров.
Солдатская столовая, как правило, представляла собой большое пространство с длинными столами. Они вмещали в себя около 10 человек. Каждый стол имел алюминиевые тарелки и кружками с ложками. В то время как руководство хотело обеспечить достаточное количество калорий через эти блюда, реальность часто была совсем иной. Кражи, управляемые повара и порча пищи приводили к безвкусным блюдам. Из-за этого многие призывники чувствовали себя постоянно голодными. Это было особенно острым в течение первых недель после прибытия на тренировочную базу и вынуждало солдат со своими скудными ежемесячными пособиями отправляться в «чипок». У кого не было денег, тот ждал посылок от своих близких родственников. Так что же невозможно было есть?
1. Перловка
Ненавистная перловка / Фото: lihman.ru
Это бесспорный чемпион по отвратительности для солдат. Названную «Шрапнелью» или «Дробь 16» перловку подавали на завтрак, обед и ужин. Ей буквально закармливали солдат. Каша обычно выглядела как липкая, пудинговая масса. В то время как перловка может быть вкусной. Но для этого ее нужно предварительно пропитать в течение нескольких часов. В советской столовой это было сделать невозможно. Масло, обычно предназначенное для каши, часто намазывалось на хлеб. Иногда в кашу добавляли вареное яйцо, но это не спасало ее вкусовые качества.
2. Маринованные помидоры
Незрелые маринованные помидоры / Фото: coffmachines.ru
Они были постоянно незрелыми, носящими явный зеленый оттенок. Их часто подавали в качестве «салата» рядом с основным блюдом, но иногда они попадали в кислый суп, добавляя немного кислотности вместе с некоторыми зернами и картофелем. Немногие призывники оценили этот странный «деликатес».
3. Сечка
Армейская сечка / Фото: laminarts.ru
Эта каша, сделанная из грубой ячменной манки, была еще одним нежелательным продуктом. Призывники прозвали его «кирза». Все из-за того, что она напоминала многим солдатские сапоги. Эту кашу часто можно было найти в мусорном баке.
4. Свиное сало
Свиное сало в армейском блюде / Фото: mustafakebab.ru
Возле воинских частей часто располагались свинарники, но до стола и до солдат доходило только сало и то в вареном виде. Иногда его даже могли подать с куском кожи или шерсти. Обычно такое связывали с тем, что свиней неправильно кормили. Солдаты часто говорили о сале так: «Мы едим мясо белого медведя».
5. Бигус
Отвратительный солдатский бигус / Фото: pikabu.ru
Это еще одно отвратительное блюдо. Его делали из тушёной квашеной капусты с кусочками комбижира. Вместо мяса добавляли сало, иногда могли добавить немного картофеля. Такое «рагу» имело довольно неприятный вид и запах, который расходился по всей солдатской столовой. Лишь некоторые смельчаки могли отведать такое варево. Часто после того, как солдаты употребляли бигус, они жаловались на боли в животе. Некоторые солдаты выбирали из бигуса картофель и ели только его.
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