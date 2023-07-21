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17 практичных изобретений, способных значительно упростить жизнь


17 практичных изобретений, способных значительно упростить жизнь

Благодаря научно-техническому прогрессу наша жизнь становится все комфортнее. Теперь мы больше и лучше отдыхаем, но также и продуктивнее работаем. Это удается благодаря множеству мелочей, которые окружают нас. Далее в нашем обзоре специально для читателей Novate.ru - полезные изобретения, способные сделать жизнь сотен людей проще.

1. «Наблюдательное» зеркало


Зеркало для наблюдений. | Фото: Пикабу.

Зеркало для наблюдений. | Фото: Пикабу.

С каждым днем ресторанов, кафе и заведений питания становится все больше, а вместе с их количеством растут и запросы потребителя. Одним из способов привлечения клиентов являются открытые кухни, где все посетители могут видеть, кто и как готовит еду. Ну, а одним из способов реализации этого может быть зеркало, размещенное над рабочей поверхностью.

2. Пульт с выходом для наушников


Пульт для наушников. | Фото: Pholder.

Пульт для наушников. | Фото: Pholder.

Необычный телевизионный пульт с разъемом для наушников, на которые можно переключить звук, чтобы не мешать никому из домашних.

3. Глазок в туалете


Глазок в туалетной кабинке. | Фото: Diply.

Глазок в туалетной кабинке. | Фото: Diply.

 




Нет, не волнуйтесь, это не для того, чтобы подглядывать, а для того, чтобы любоваться великолепным видом. Такой себе туалет для эстетов.

4. USB-разъем в камере


Камера хранения с розеткой. | Фото: Twitter.

Камера хранения с розеткой. | Фото: Twitter.

Оставьте свой гаджет заряжаться в камере хранения, пока делаете покупки. По мнению Novate.ru, такой подход и есть истинная забота о покупателях.

5. Морозилка в полу


Морозильная камера в полу. | Фото: Picstagram.net.

Морозильная камера в полу. | Фото: Picstagram.net.

Любите делать продуктовые запасы, но не хотите устанавливать еще один холодильник, обустройте морозильную камеру прямо в полу. Такой вариант оригинальный, практически незаметный и очень эргономичный.

6. Флешка с фонариком


Флешка с фонариком. | Фото: Reddit.

Флешка с фонариком. | Фото: Reddit.

Комфорт в повседневной жизни очень важен. Одна из мелочей, способная сделать вашу жизнь комфортней - флешка с маленьким фонариком. С таким девайсом вам больше не придется нащупывать USB-разъем наощупь.

7. Горки


Лестница с горками. | Фото: Офигенно.

Лестница с горками. | Фото: Офигенно.

Большая лестница с двумя крутыми горками по бокам - для тех, кто хочет ускорить спуск и привнести капельку веселья в свою жизнь.

8. Зонты с рисунком


Зонты с рисунком, которые появляются во время дождя. | Фото: Bored Panda.

Зонты с рисунком, которые появляются во время дождя. | Фото: Bored Panda.

Необычные зонты, рисунок на которых проявляется только во время дождя. В сухом виде зонты полностью однотонные.

9. Качели для двоих


Качели «Мать и дитя». | Фото: Bomba.co.

Качели «Мать и дитя». | Фото: Bomba.co.

Двойные качели, на которых взрослый может кататься вместе с ребенком. По мнению Novate.ru, это прекрасный повод окунуться в детство под предлогом заботы о малыше.

10. Качели для зарядки гаджетов


Качели, вырабатывающие электричество. | Фото: Sympa-sympa.com.

Качели, вырабатывающие электричество. | Фото: Sympa-sympa.com.

Нужно подзарядить телефон? Раскачивайтесь сильнее. На этих качелях это возможно, ведь раскачиваясь, вы вырабатываете электричество.

11. Замок-полочка


Замок-полочка для мелочей. | Фото: Первый Познавательный.

Замок-полочка для мелочей. | Фото: Первый Познавательный.

В этой туалетной кабинке замок - не просто защелка, а еще и полочка для всяких мелочей, вроде телефона, ключей или очков.

12. Мини-библиотека


Уличная библиотека. | Фото: SM News.

Уличная библиотека. | Фото: SM News.

Небольшая уличная библиотека в виде шкафчика с книгами, воспользоваться которой может кто угодно. Чтобы взять книгу, не нужно записываться, главное - не забывать ставить томики на место.

13. Стерильная ручка


Ультрафиолетовая дверная ручка. | Фото: Модная дама.

Ультрафиолетовая дверная ручка. | Фото: Модная дама.

Наверняка, вы знаете, что дверные ручки - рассадник микробов. Эта к таковым не относится, она излучает ультрафиолет, который уничтожает почти все микробы.

14. «Умная» касса


17 практичных изобретений, способных значительно упростить жизнь

«Умная» касса самообслуживания. | Фото: Foozine.

Пожалуй, это самая умная касса самообслуживания, ведь она оборудована датчиками, способными распознавать товары и автоматически подсчитывать общую стоимость содержимого вашей корзинки.

15. Платформа для велосипедистов


Платформа для велосипедистов. | Фото: Васи.нет.

Платформа для велосипедистов. | Фото: Васи.нет.

Специальная платформа, предназначенная специально для комфортного передвижения велосипедистов по городу.

16. Индикаторы свободных кабинок


Туалет со световыми датчиками. | Фото: Autoblog.gr.

Туалет со световыми датчиками. | Фото: Autoblog.gr.

Всех раздражает, когда дергают ручки в туалетных кабинках. Так вот, чтобы не причинять дискомфорт посетителям, в этом туалете у каждой кабинки установлены световые индикаторы.

17. «Омыватели» дорог


17 практичных изобретений, способных значительно упростить жизнь

«Омыватели» проезжей части. | Фото: Васи.нет.

Специальные разбрызгиватели, установленные вдоль разделительной полосы, которые помогают содержать проезжую часть в чистоте.

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