17 практичных изобретений, способных значительно упростить жизнь

Благодаря научно-техническому прогрессу наша жизнь становится все комфортнее. Теперь мы больше и лучше отдыхаем, но также и продуктивнее работаем. Это удается благодаря множеству мелочей, которые окружают нас. Далее в нашем обзоре специально для читателей Novate.ru - полезные изобретения, способные сделать жизнь сотен людей проще.
1. «Наблюдательное» зеркало
Зеркало для наблюдений. | Фото: Пикабу.
С каждым днем ресторанов, кафе и заведений питания становится все больше, а вместе с их количеством растут и запросы потребителя. Одним из способов привлечения клиентов являются открытые кухни, где все посетители могут видеть, кто и как готовит еду. Ну, а одним из способов реализации этого может быть зеркало, размещенное над рабочей поверхностью.
2. Пульт с выходом для наушников
Пульт для наушников. | Фото: Pholder.
Необычный телевизионный пульт с разъемом для наушников, на которые можно переключить звук, чтобы не мешать никому из домашних.
3. Глазок в туалете
Глазок в туалетной кабинке. | Фото: Diply.
Нет, не волнуйтесь, это не для того, чтобы подглядывать, а для того, чтобы любоваться великолепным видом. Такой себе туалет для эстетов.
4. USB-разъем в камере
Камера хранения с розеткой. | Фото: Twitter.
Оставьте свой гаджет заряжаться в камере хранения, пока делаете покупки. По мнению Novate.ru, такой подход и есть истинная забота о покупателях.
5. Морозилка в полу
Морозильная камера в полу. | Фото: Picstagram.net.
Любите делать продуктовые запасы, но не хотите устанавливать еще один холодильник, обустройте морозильную камеру прямо в полу. Такой вариант оригинальный, практически незаметный и очень эргономичный.
6. Флешка с фонариком
Флешка с фонариком. | Фото: Reddit.
Комфорт в повседневной жизни очень важен. Одна из мелочей, способная сделать вашу жизнь комфортней - флешка с маленьким фонариком. С таким девайсом вам больше не придется нащупывать USB-разъем наощупь.
7. Горки
Лестница с горками. | Фото: Офигенно.
Большая лестница с двумя крутыми горками по бокам - для тех, кто хочет ускорить спуск и привнести капельку веселья в свою жизнь.
8. Зонты с рисунком
Зонты с рисунком, которые появляются во время дождя. | Фото: Bored Panda.
Необычные зонты, рисунок на которых проявляется только во время дождя. В сухом виде зонты полностью однотонные.
9. Качели для двоих
Качели «Мать и дитя». | Фото: Bomba.co.
Двойные качели, на которых взрослый может кататься вместе с ребенком. По мнению Novate.ru, это прекрасный повод окунуться в детство под предлогом заботы о малыше.
10. Качели для зарядки гаджетов
Качели, вырабатывающие электричество. | Фото: Sympa-sympa.com.
Нужно подзарядить телефон? Раскачивайтесь сильнее. На этих качелях это возможно, ведь раскачиваясь, вы вырабатываете электричество.
11. Замок-полочка
Замок-полочка для мелочей. | Фото: Первый Познавательный.
В этой туалетной кабинке замок - не просто защелка, а еще и полочка для всяких мелочей, вроде телефона, ключей или очков.
12. Мини-библиотека
Уличная библиотека. | Фото: SM News.
Небольшая уличная библиотека в виде шкафчика с книгами, воспользоваться которой может кто угодно. Чтобы взять книгу, не нужно записываться, главное - не забывать ставить томики на место.
13. Стерильная ручка
Ультрафиолетовая дверная ручка. | Фото: Модная дама.
Наверняка, вы знаете, что дверные ручки - рассадник микробов. Эта к таковым не относится, она излучает ультрафиолет, который уничтожает почти все микробы.
14. «Умная» касса
«Умная» касса самообслуживания. | Фото: Foozine.
Пожалуй, это самая умная касса самообслуживания, ведь она оборудована датчиками, способными распознавать товары и автоматически подсчитывать общую стоимость содержимого вашей корзинки.
15. Платформа для велосипедистов
Платформа для велосипедистов. | Фото: Васи.нет.
Специальная платформа, предназначенная специально для комфортного передвижения велосипедистов по городу.
16. Индикаторы свободных кабинок
Туалет со световыми датчиками. | Фото: Autoblog.gr.
Всех раздражает, когда дергают ручки в туалетных кабинках. Так вот, чтобы не причинять дискомфорт посетителям, в этом туалете у каждой кабинки установлены световые индикаторы.
17. «Омыватели» дорог
«Омыватели» проезжей части. | Фото: Васи.нет.
Специальные разбрызгиватели, установленные вдоль разделительной полосы, которые помогают содержать проезжую часть в чистоте.
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