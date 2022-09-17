«Месье знает толк в извращениях!». Девушки по вызову делятся анонимными историями о самых безумных в

Человеческая фантазия – штука воистину безграничная, а когда дело доходит до секса, то изобретательности, находчивости и воображению среднестатистического гражданина позавидовал бы даже профессиональный «массовик-затейник». Как говорится, тамада хороший, и конкурсы интересные. И уж кому-кому, как не представительницам древнейшей профессии знать, какие нынче у народа в ходу извращения, и что, так сказать, почем стоит.
Сегодня мы решили подготовить для вас подборку анонимных историй от девушек легкого поведения о самых безумных вещах, за которые им когда-либо платил клиент, с просторов популярной англоязычной социальной сети Reddit.
Эссе на тему «Почему я люблю секс?»
«Я начала свою карьеру секс-работницы, когда мне было всего 19 лет, и не надо меня за это осуждать, у меня были причины. Если говорить о странных клиентах, то один раз мне попался дядечка лет 40-45. Он тоном авторитетного университетского преподавателя потребовал от меня написать эссе на литературном английском языке на тему «Почему я люблю секс?» не менее 300 слов. Я сначала подумала, что это что-то вроде прелюдии к ролевой игре про учителя и развратную двоечницу, но нет. Он больше часа сидел рядом со мной, смотрел, как я пишу, исправлял орфографические и лексические ошибки. Секса у меня с ним так и не было, но в конце, когда он расплачивался, он сказал, что тема была не раскрыта, и вообще, мне стоит немного поработать над моей грамматикой».
«Бедная маленькая мертвая стриптизерша»
«Один мой друг работал вышибалой в дешевом стрип-клубе, и он рассказывал, что тамошнее начальство особо не возражало, чтобы местные девочки устраивали клиентам небольшие «приватные шоу» (если вы понимаете, о чем я) после выступления. Этот парень, мой друг, был, хоть и добрейшей души человек, но с виду самая что ни на есть настоящая бандитская рожа. Так вот, у одной из местных барышень был довольно жуткий постоянный клиент, который очень хорошо платил, поэтому она договорилась с моим другом, что за 30% от «гонорара» он будет шататься по близости и страховать ее на случай ЧП. К чему такие меры предосторожности, спросите вы? Просто этот псих платил девчонке практически по четыреста баксов за то, чтобы она лежала на кровати, положив голову ему на колени, а он просто гладил ее по волосам и повторял: «Бедная маленькая мертвая стриптизерша».
Религиозный экстаз
«Я обычно специализируюсь на садо-мазо, ну знаете, «госпожа по вызову». Так вот, у меня был один постоянный клиент, который платил за то, чтобы я брызгала ему в лицо кипятком и параллельно зачитывала отрывки из Нового Завета. Это просто гран-при по степени ненормальности. На фоне этого парня меркнет даже тот псих, который платил мне, чтобы я оделась во все синее и во время секса притворялась, что я девочка из мультика про Вилли Вонка, которая превратилась в чернику».
Честный налогоплательщик
«Один парень платил мне за то, чтобы я под диктовку заполняла его налоговую декларацию без трусов. 300 у.е./час».
Литературный ценитель
«Одна моя подруга рассказывала про парня, который платил ей за то, чтобы она стояла в углу, лицом к стене, совершенно голая, если не считать армейских ботинок, и в голос читала «Улисс» Джеймса Джойса».
Кто же не любит стоматологов?
«Я работала администратором в садо-мазо борделе, и у нас часто бывал один необычный клиент. Он платил девушкам за то, чтобы они притворялись, что он проводит им стоматологический осмотр, только вместо зубов были их пальцы ног. Да-да, это очень странно. Он водил им по ступням электрической зубной щеткой».
«Азбука здоровья» с Малаховым
«История не совсем о проститутках, но все равно очень странная. Я работал DJ в стрип-клубе, и к нам часто захаживал один странный интеллигентного вида мужичок, который платил стриптизершам по 200 долларов, чтобы они сходили в туалет и пописали для него в стаканчик. Девчонки его очень любили, ведь для них это были просто халявные деньги. Один раз он попал на смену новенькой (и, кстати говоря, недалекой) девочки, которую ее коллеги не слишком любили за полное отсутствие мозгов, и не зря. Этот мужик подошел к ней, дал деньги и стаканчик, но она не хотела в туалет, поэтому просто отдала стаканчик нашему охраннику. Она вернула наполненную емкость «клиенту», он понюхал содержимое, у него на лице проступило очень расстроенное и разочарованное выражение, он посмотрел на нее и сказал: «Но это же мужская урина!». После этого он развернулся, ушел, и больше никогда не приходил. Когда остальные танцовщицы об этом узнали, они чуть не линчевали эту дуру».
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