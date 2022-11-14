С нами не соскучишься!

8 205 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Леонов
    2030 год. Доклад министра образования РФ: "Я облетел весь Земной шар и могу заявить сегодня, что наше образование — л...Как общаться с лю...
  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    очередной пацан, который в теме ни бум бум!!Как в СССР появил...
  • Наталья Богочарова
    Просто белье подобрано неправильно🤷‍♀️.Вот что скрываетс...

Самые необычные пабы мира

Есть люди, которые любят повторять: место не важно, главное — компания. Конечно, в окружении друзей любое заведение становится почти родным. Но представьте себе, что вы оказались в одном из этих нереальных пабов…

Sunland Baobab


Самые необычные пабы мира

Идете вы по улице и видите дерево. Большое, да, но все же просто дерево. Вы решаете обойти его и рассмотреть могучий ствол со всех сторон и совершенно неожиданно натыкаетесь на дверь. А за дверью — бар. Да, в Южной Африке и не такое бывает.

Самые необычные пабы мира

Mr. Fogg`s


Самые необычные пабы мира

Этот лондонский бар определенно переехал к нам из Викторианской эпохи. Вас точно примут за своего, если вы вдруг достанете монокль и начнете называть собутыльников не иначе как «старина». Бар назван именем главного героя эпохального произведения «Вокруг света за 80 дней» и является излюбленным местом современной английской знати. В частности, заведение очень любит принцесса Евгения Йоркская и светская львица Пиппа Миддлтон.

H.R. Giger Museum Bar


Самые необычные пабы мира

Фанаты фантастических артов и внеземных граффити, этот бар — для вас. Швейцарский художник-сюрреалист, который придумал того самого Чужого, теперь может похвастаться целым баром-музеем. Разумеется, интерьеры бара в стиле Гигера — абсолютно взрывные и совершенно инопланетные.

Hospitalis


Самые необычные пабы мира

Вы будете сидеть на креслах, стилизованных под инвалидные, окружать вас будут симпатичные медсестры и медбратья в белоснежных халатах, а местного «боярского» вам принесут в колбе.


Самые необычные пабы мира

Icebar


Самые необычные пабы мира

В ледяном-ледяном отеле на севере Швеции в городке Юккасъярви открыли ледяной-ледяной бар. Стулья, барная стойка, пол, потолок — все из замороженной воды. Чтобы не замерзнуть, пить придется быстро и много.

ION Hotel Northern Lights Bar


Самые необычные пабы мира

Совершенно невероятный паб в Исландии с панорамным видом на северное сияние.

Lebua Sky Bar


Самые необычные пабы мира

В тайском баре Sky Bar коктейли мешают на высоте 820 футов, а это, на секундочку, вполовину выше, чем Empire State Building. Так что, если вы боитесь высоты, лучше в этом месте не выпивать.

Imagine Punta Cana


Самые необычные пабы мира

Этот бар в Доминиканской Республике придется по душе любителям отрываться по-настоящему первобытно. Все помещения питейного заведения находятся под землей, внутри пещер. Здесь посетителей не только накачивают качественным алкоголем, но и предлагают культурную программу: в баре часто проходят концерты рок-групп и выступают известные диджеи.

The Glade


Самые необычные пабы мира

В Лондоне попасть в магический лес совершенно реально. Стоит только наведаться в The Glade.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх