13 малоизвестных вакансий, узнав о которых, захочется немедленно бросить свое дело

Профессии, о которых мечтает каждый.

1. Дегустатор шоколада

Дегустатор шоколада на шоколадной фабрике.

2. Бета-тестер компьютерных игр

Работа - играть в компьютерные игры.

3. Обнимальщик

Профессия «обниматель».

4. Путешественник

Профессиональный путешественник.

5. Лежебока

Человек, который два месяца будет лежать на диване.

6. Дегустатор жевательной резинки

Испытатель жевательных резинок.

7. Таггер

Таггер компании Netflix.

8. Стилист еды

Стилист для съемок еды.

9. Тестировщик матрасов и постельного белья

Тестировщик постельных принадлежностей.

10. Пилот дрона

Оператор дрона.

11. Смотритель острова

Смотритель райского острова.

12. Няня для панд

Смотритель для панд.

13. Дегустатор пива

Знаток пенного напитка.