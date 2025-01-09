Какую мрачную тайну древних индуистских традиций хранит легендарная крепость Мехрангарх

История крепости

Форт Мехрангарх.

Династия Гурджара-Пратихара.

Крепость и город Джодхпур, который разросся вокруг.

В здешнем климате засухи в порядке вещей.

Крепость Мехрангарх внутри.

Мрачная традиция

Роскошные покои отзываются эхом древних легенд.



Руки сати



Руки сати.

Стена стала свидетелем исполнения жестокого ритуала.

Кто были эти женщины и что они чувствовали в последний момент жизни?

Проклятие Мехрангарха

У форта Мехрангарх весьма бурное прошлое.

Вид с балкона.

Величаво взирая на окружающее, молчаливая крепость продолжает безмолвно хранить все свои мрачные тайны.