Как правильно собрать и высушить укроп

Укроп – вкуснейшая приправа, которая способна улучшить вкус практически любого блюда. Но дачники находят главным достоинством растения её неприхотливость. Расти она может даже самосевом, не требуя прополки и частых поливов.

Однако, чтобы наслаждаться ароматом укропа круглый год, нужно ее засушить. Как это сделать правильно опишем в этом мастер классе.

Алгоритм заготовки укропа

Собирать нужно укроп до начала её цветения. Когда начнут завязываться семена вся сила растения уйдет на их формирование, и зелень начнет желтеть. Если боитесь пропустить момент можно и ранее, но зеленой массы вы получите меньше.Отрывайте кустики укропа с корнем, аккуратно, не поднимая пыль от почвы. С ее промывать холодной водой перед тем как начать процесс сушения.1. Весь собранный урожай зелени очищаем от сорных трав.2. Кладем укроп на разделочную доску небольшими пучками, отрезаем стебли.Вручную отрываем оставшиеся. На столе должны оставаться только нежные веточки укропа.3. Начинаем шинковать.Движения ножом делаем, отступая на одинаковые расстояния, примерно на 0,5 см.4. В формы и подносы выкладываем куски газеты. На них высыпаем укроп.Он должен лежать неплотно, рыхло.5. Выносим зелень на солнце. В естественных условиях укроп высохнет за 3-4 дня.Не забывайте на ночь вносить подносы под навес, чтобы к утру на зелени не осела роса.6. Готовность укропа к длительному хранению определяем вручную.Полностью высушенная зелень станет хрупкой и будет крошится в руках.Высушенный укроп высыпаем в стеклянные банки.Их храним в темном месте. Это предотвратит пожелтение приправы.