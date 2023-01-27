Чем бумажные композиции, выполненные в древнекитайской технике, покорили Интернет

Современное искусство имеет множество форм и интерпретаций, одна из которых – это фигурная резка по бумаге. Столь интересный вид творчества тянется корнями в глубокую азиатскую историю, и сегодня вновь возрождается благодаря творчеству Люсилы Бискионе, что представляет свои поделки на всеобщее обозрение фанатов и критиков в социальных сетях.
Бумажная резка имеет долгую историю. Этот вид искусства возник в Китае. Первое произведение искусства резки бумаги было найдено в Синьцзяне, провинции, расположенной на северо-западе Китая, примерно в шестом веке. Китайцы изобрели бумагу примерно во втором веке до нашей эры, и она стала доступной после того, как Цай Лунь усовершенствовал процесс изготовления бумаги.
Берлинский Цирк. \ Фото: pinterest.cl.
Это сделало резку бумаги одной из самых важных форм китайского традиционного искусства. Позже эта форма искусства распространилась и на другие части света, причём различные регионы приняли свои собственные культурные стили. В Китае бумажная резка также известна как chuang hua, что означает оконный цветок, потому что китайские люди наклеивали вырезанные узоры на двери и окна.
Многогранные бумажные работы Люсилы Бискионе. \ Фото: usaartnews.com.
В династии Хань, с 156 года до н. э. по 87 год до н. э., скончалась любимая жена императора У, и император очень скучал по ней. Один из священников вырезал из бумаги изображение жены и повесил его на окно умершей женщины. Когда наступила ночь, он зажёг свечу, и император в другой комнате увидел очертания вырезанного из бумаги окна, похожего на его любимую жену. В скором времени это стало самым настоящим утешением для него.
Встреча. \ Фото: fido.palermo.edu.
До изобретения бумаги в то время китайцы использовали другие тонкие материалы, такие как листья, серебряная или золотая фольга, шёлк и кожа, чтобы вырезать полые узоры. После изобретения бумаги люди поняли, что с этим материалом гораздо легче работать, нежели с любым другим. В итоге, бумага стала главным предметом в искусстве paper cutting.
В лесу. \ Фото: ucilabiscione.com.
Наиболее распространёнными режущими инструментами являются ножницы и нож.Использование ножниц или ремесленного ножа - самый распространённый способ резки бумаги. Существует несколько различных методов резки бумаги, включая вырезание и гравировку. Все они являются базовыми навыками в китайских вырезках из бумаги. Даже резка бумаги ножницами и ножом может привести к различным результатам.
Зайки. \ Фото: drwong.live.
Содержание китайской резки бумаги включает в себя повседневную жизнь людей, архитектуру и ландшафт. Китайцы долгое время создавали вырезки из бумаги, чтобы поклоняться богам, выражать добрые пожелания и изображать красивые вещи. Обычно традиционная декоративная китайская резка бумаги имеет за собой определённый смысл. Например, бабочка означает удвоение для всех благ, лотос с рыбой означает продолжение богатства на следующий год, гранат указывает на желание иметь благополучную семью с большим количеством потомства. Китайские иероглифы также очень часто использовались в китайских традиционных вырезках из бумаги.
Фрагменты, вырезанные из бумаги. \ Фото: k.sina.cn.
В дополнение к содержимому, есть составляющий элемент, который делает китайскую резку бумаги уникальной - цвет. Китайцы верят, что цвет связан с формами, однако формы нельзя увидеть без цвета. Поэтому они создают взаимосвязь между узорами бумаги и цветами. Китайская резка бумаги считается народным искусством. Её цвет также демонстрирует черты народного искусства. Однако здесь цвет должен отражать время (эпоху, время года, день и ночь, погоду), местоположение (в помещении, пригороде, горах, воде и пустыне), эмоции (счастье, печаль, желание, ненависть, признательность и презрение) и ритуал (свадьба, банкет по случаю Дня рождения, похороны и жертвоприношение).
Резные иллюстрации, которые над многим заставляют задуматься. \ Фото: drwong.live.
Кроме того, в традиционных китайских вырезках из бумаги люди используют только пять цветов (голубой, красный, жёлтый, белый и чёрный), чтобы представить каждую вещь в мире. Эти цвета являются символическими для конкретных вещей.
Пять элементов: голубой - дерево, красный - огонь, жёлтый - Земля, белый - металл, черный - вода.
Пять вкусов: голубой - кислый, красный - горький, жёлтый - сладкий, белый - острый, а чёрный - солёный.
Пять древних пентатонических шкал: голубой - ми, красный - соль, жёлтый - до, белый - ре, чёрный - ля.
Лусила за работой. \ Фото: wowlavie.com.
Шесть направлений: голубой представляет Восток, красный представляет Юг, белый представляет Запад, чёрный представляет север и ниже, жёлтый представляет небо вверх.
Четыре времени года: голубой - весна, красный - лето, белый - осень, чёрный - зима.
Со временем эта техника разошлась по всему миру и за пределами Поднебесной каждый народ и художник стал привносить что-то своё в данное искусство, адаптируя его под свои мысли, чувства, взгляды и переживания.
Равновесие. \ Фото: artconnect.com.
Исключением не стала и Лусила Бискионе, которая отдала своё предпочтение столь непростой, но интересной технике и виду искусства, сделав его частью своей жизни.
«В зависимости от того, как я воспринимаю различные переживания в своей жизни, эмоции вдохновляют меня. Рисование - это инструмент, с помощью которого я могу передавать свои чувства и мысли. Я смотрю внутрь себя, чтобы найти образы, когда я работаю. Для меня важно понять, откуда взялись эти образы и как я пришла к таким ощущениям, какие персонажи присутствовали в этот момент и в каком контексте развивался этот образ. Только внимательно наблюдая за этими моментами и осознавая каждую деталь, как будто играешь на пианино, я получаю вдохновение», - говорит она.
Качели. \ Фото: google.com.
Люсила работает с вырезанной и иллюстрированной бумагой, чтобы создать сюрреалистические, похожие на сны сцены. Независимо от того, создаёт ли она картину, подкреплённую тонированной бумагой, или плавающее повествование, отображаемое в витрине магазина, как правило, все её работы включают в себя причудливые детали: от гибридов людей и животных до магии.
Чёрный кролик. \ Фото: google.com.
Причудливые лица с забавными причёсками, нарисованными от руки, придают ту самую эмоциональную глубину каждому многосерийному произведению искусства, заставляя вникнуть в его суть.
Древо. \ Фото: pinterest.com.
По словам художницы, вдохновение приходит к ней в моменты, которые она пережила или переживает, возвращаясь к ним вновь и вновь. Зачастую это отрывки снов и истории, услышанные от знакомых, которые она трансформирует в своих работах, вкладывая в них частичку своей души и посыл, разгадать который не каждому под силу. Складывается впечатление, что в такие моменты, любой из увиденных на картине персонажей может ожить и увлечь зрителя вслед за собой, туда, где существуют вымышленные миры, полные тайн и загадок.
Цирк. \ Фото: yandex.ua.
Некоторые из её работ напоминают сказку, где царит добро, другие же – напротив, полны тревоги и переживаний. Они словно окутаны той самой атмосферой, что предвещает беду. Суетливые и испуганные персонажи носятся из стороны в сторону. Будто пытаясь от кого-то или чего-то убежать, но их попытки тщетны, в итоге, они так и замирают в полной растерянности и недоумении. Но так или иначе, все они настолько уникальны и интересны, что каждую из них можно рассматривать по несколько раз, постоянно находя в деталях что-то новое и необычное, будто за пару часов, дней или недель персонажи и их быт чуточку изменились. И то, что изначально казалось грустью и тоской, выглядит приятной задумчивостью. Страх сменился ожиданием и настороженностью, а попытки сбежать и вовсе стали неуместными, ведь как оказалось, бежать не от кого и не от чего…
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