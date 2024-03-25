Сказочные шедевры на лоне природы, в которых нет ни капли Фотошопа

В каждом виде искусства существуют свои любители и настоящие профессионалы. Любителем может стать каждый из нас, приобретя достаточно хорошую камеру и научившись в правильный момент щёлкать кнопкой. Но далеко не многие могут потягаться с таким профессионалом, как Кирсти Митчелл (Kirsty Mitchell), создающей маленькие и сказочные шедевры на лоне природы.
Цветочный зонтик. Автор: Kirsty Mitchell.
Как правило, гениальные идеи рождаются тогда, когда их совсем не ждешь. В особенности, если нами движет сила энтузиазма или личностной утраты. Так было и с Кирсти: в попытке убежать из реального мира после смерти любимой матери, она взялась за камеру, принявшись восстанавливать в памяти и создавать образы тех сказок, что когда-то в детстве ей читали на ночь. А потому серия «Страна чудес» довольно быстро обрела своих поклонников, ведь в неё достаточно трудно не влюбиться, рассматривая эти впечатляющие снимки с сотней, тысячей интересных деталей.
Хранительница книг. Автор: Kirsty Mitchell.
Фарфоровые статуэтки. Автор: Kirsty Mitchell.
Цветочное поле. Автор: Kirsty Mitchell.
Многие скажут, что это качественный Фотошоп, на что фотограф усмехнется и покажет, как создавалась каждая декорация вручную, выстраиваясь прямиком на месте съёмки, как наряжалась модель в те или иные одежды, как творилось волшебство фотографии и многое другое. Удивительно, чего можно достичь, если попросту захотеть этого как следует и найти в этом свою отдушину, маленькое, сказочное спасение от себя самого. Некоторые снимки и подготовка к ним заняли у автора не день и даже не два, а несколько месяцев, до того много деталей она хотела показать и привнести в свои работы. Тем самым Митчелл показывает, что истинная людская добродетель – это терпение, которое позволяет достигнуть небывалых результатов и высот.
Тайны леса. Автор: Kirsty Mitchell.
Сказочные сказки. Автор: Kirsty Mitchell.
Каждый снимок фотографа живёт своей собственной жизнью. Он динамичен и ярок, глядя на него, будто бы ощущаешь то самое дуновение ветра, которое треплет волосы модели, тепло солнца, что ласкает кожу, запах цветочных бутонов и нежность древесных лоз, обвитых вокруг тела. Разнообразие образов и локаций впечатляет: здесь и томительная королева, расположившаяся средь древесных корней, и чарующая незнакомка, за которой стелятся по тропинке пожелтевшие, осенние листья, и даже мудрая старушка, чьё лицо испещрено морщинами прожитых годов и мудрости.
Сны. Автор: Kirsty Mitchell.
Разноцветный дым. Автор: Kirsty Mitchell.
В этой серии снимков можно увидеть, как оригинальные, созданные самой Митчелл, образы, так и те, которые отдалённо перекликаются с книжными и кинематографическими. Здесь и своё подобие Безумного Шляпника, заключенного в плен ярких, рождественских конфет, а также помпезной и строгой Алой Королевы и многих других. Есть и снимки, которые рождают в голове абсолютно новые истории и ситуации, что так и хочется вписать в историю известного Льюиса Кэролла. Чего только стоят замёрзшие азиатские принцессы или же женщина в пышном, праздничном торте, украшенном сливками и цветами. Мысли тут же дополняют эти фотографии, которые вполне можно было бы увидеть на страницах новой, авторской «Алисы в Стране чудес» авторства Кирсти Митчелл.
Цветочница. Автор: Kirsty Mitchell.
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