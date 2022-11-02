10 кулинарных лайфхаков, которые заставят полюбить овощи даже поклонников мяса

1. Избавляемся от семян

Удалите семена ложкой для мороженого. / Фото: prolife.ru.com

2. Делаем лук менее агрессивным

Замочите лук в воде на 20 минут. / Фото: krutishki.ru











• Положите несколько очищенных луковиц в холодильник на четверть часа. Этот лайфхак также сделает овощ менее агрессивным.





3. Не даем картофелю прорасти

Яблоки да дадут картофелю прорасти. / Фото: vichivisam.ru

4. Быстро варим свеклу

Варите свеклу в горячей воде, а потом обдайте ледяной

5. Повышаем пользу брокколи

Горчица помогает витаминам из брокколи быстрее усваиваться. / Фото: wowfood.club

6. Сохраняем картофель аппетитным

Чтобы картофель не почернел, залейте его водой с лимоном. / Фото: sdelai-lestnicu.ru

7. Улучшаем вкус овощного салата

Добавьте в салат ваниль для пикантного вкуса

8. Убираем горечь из баклажанов

Порежьте баклажаны и посолите их

9. Сохраняем цвет овощей после варки

Брокколи должны провариться в кипятке, а затем полежать в холодной воде

10. Делаем овощи хрустящими

Хрустящие овощи часто подают в стаканах. / Фото: ninetrends.ru