10 кулинарных лайфхаков, которые заставят полюбить овощи даже поклонников мяса

Всегда включаете в свое меню овощи, но до сих не овладели всеми нюансами их подготовки и приготовления? Novate.ru предлагает исправить эту ситуацию и взять на вооружение несколько лайфхаков, которые в корне перевернут ваши представления о брокколи, томатах, свекле, картофеле и других привычных вам продуктов.
По данным ВОЗ каждый человек должен съедать не менее полу килограмма овощей ежедневно. В этой дозе содержится достаточное количество витаминов, минералов и клетчатки для поддержания крепкого здоровья. Однако далеко не все люди предпочитают включать в свое меню овощи или употреблять их именно в этом количестве. В основном из-за фаст-фуда и полуфабрикатов, которые прочно поселились в наших холодильниках. Но если вы будете экспериментировать с овощами, а также есть их не только в свежем виде, но и после термической обработки, 500 граммов покажутся вам совсем небольшой цифрой. Предлагаем несколько лайфхаков, которые научат мастерски готовить эти продукты и наслаждаться их вкусом.
1. Избавляемся от семян
Удалите семена ложкой для мороженого. / Фото: prolife.ru.com
Некоторые овощи содержат семена, которые следует удалять перед тем, как приступать к готовке. Чтобы эта процедура была максимально простой и быстрой, воспользуйтесь помощью не обычной столовой ложки, а ложки для мороженого. У нее специальные заостренные края, которые помогут удалить семена из мякоти за считанные секунды.
2. Делаем лук менее агрессивным
Замочите лук в воде на 20 минут. / Фото: krutishki.ru
Если вы спросите у хозяек, какой овощ находится в списке нелюбимых на первом месте, большинство из них ответят – лук. И дело не в плохом вкусе или слишком резком запахе. Проблемы начинаются в тот момент, когда вы приступаете к его нарезке. И от этого ни спрятаться, ни скрыться. К счастью, существует несколько лайфхаков, которые помогут сократить негативные эмоции от работы с овощем до минимума.
• Очистите необходимое количество луковиц и положите их в холодную воду минут на пятнадцать-двадцать. За это время лакриматор, который, собственно, и провоцирует появление слез растворится в воде и перестанет выделяться в воздух, поэтому шинковка станет безопасной для глаз.
• Положите несколько очищенных луковиц в холодильник на четверть часа. Этот лайфхак также сделает овощ менее агрессивным.
• В процессе нарезки почаще смачивайте в холодной воде не только овощ, но и лезвие ножа.
3. Не даем картофелю прорасти
Яблоки да дадут картофелю прорасти. / Фото: vichivisam.ru
Наверняка, у многих хозяек была ситуация, когда они открывали кладовую и становились свидетелем появления инопланетного чудовища, который являлся пророщенным картофелем. Если вы входите в эту категорию, берите на вооружение полезный лайфхак: кладите вместе с овощем несколько яблок. Пары, которые вырабатывает фрукт, «тормозят» прорастание клубней, поэтому ваш картофель будет без ростков.
4. Быстро варим свеклу
Варите свеклу в горячей воде, а потом обдайте ледяной
Свекла является очень вкусным и полезным овощем, который является ингредиентом многих блюд. Однако при всех ее достоинствах, есть и существенный недостаток, который отнимает все желание работать с продуктом. Мы говорим и длительности приготовления. Если в вашем сегодняшнем меню селедка под шубой, но в планах нет пункта «стоять пару часов у плиты», воспользуйтесь следующей хитростью. Варите свеклу в кипящей воде полчаса, а затем поставьте ее под струю ледяной воды. Резкий перепад температуры приведет к тому, что овощ быстро дойдет до готовности.
5. Повышаем пользу брокколи
Горчица помогает витаминам из брокколи быстрее усваиваться. / Фото: wowfood.club
Несмотря на то, что вкус брокколи далеко не у всех вызывает восхищение, вряд ли кто-то будет спорить с тем, что она невероятно полезна. В этой капусте содержится клетчатка, витамины группы В и множество других веществ, которые способствуют укреплению иммунитета и улучшению метаболизма.
Чтобы повысить пользу брокколи, предлагаем готовить ее в паре с горчицей. Последняя содержит в себе вещества, способствующие лучшему усвоению организмом витаминов группы В.
6. Сохраняем картофель аппетитным
Чтобы картофель не почернел, залейте его водой с лимоном. / Фото: sdelai-lestnicu.ru
Все знают, что с почищенным картофелем нужно очень быстро работать, иначе он потемнеет. Однако, что делать, если вы готовы уже были отправлять его на сковороду, но вдруг позвонили с работы и попросили срочно приехать? К счастью, выход есть. Перед тем, как уйти из дома, поместите нарезанный овощ в миску с прохладной водой, добавьте немного молока или ломтик лимона и накройте крышкой, чтобы перекрыть доступ кислорода. Это убережет его от окисления и, как следствие, потемнения.
Обратите внимание: Желательно оставлять картофель не более, чем на три-четыре часа. Дело в том, что в состав овоща входят витамины РР, С1, В1 и В2, которые имеют свойство растворяться в воде. Поэтому, чем дольше картофель находится в миске, тем меньше в нем остается полезных веществ.
7. Улучшаем вкус овощного салата
Добавьте в салат ваниль для пикантного вкуса
Овощные салаты считаются одними из самых простых. Возможно, именно поэтому их вкус быстро надоедает. Конечно, можно разнообразить блюдо пряностями, тертым сыром, орехами, оригинальным соусом. Но если вы ищите более простой и быстрый вариант, обратитесь за помощью к…ванили. Да-да, она придаст готовому салату пикантную нотку. Добавлять ингредиент следует в самом конце приготовления, непосредственно перед подачей блюда.
Есть еще один лайфхак, способный сделать вкус овощного салата намного ярче. Для этого нужно почистить зубчик чеснока и натереть им дно тарелки, в которой будет осуществляться подача блюда. В результате салат приобретает насыщенные чесночные нотки, которые идеально сочетаются с вкусовым букетом остальных ингредиентов.
8. Убираем горечь из баклажанов
Порежьте баклажаны и посолите их
Наверняка вы замечали, что если баклажан несколько дней полежит в холодильнике, он приобретает неприятную горчинку, которая передается готовому блюду. Чтобы избежать такого исхода, можно воспользоваться одним из нижеупомянутых способов:
• Нарежьте баклажаны на круглые ломтики и обильно посолите. Соль впитает в себя лишнюю влагу, благодаря чему овощ утратит горечь. Затем просто стряхните соль или удалите лишнюю при помощи бумажного полотенца, и готовьте задуманное блюдо.
• Если в запасе есть немного времени, налейте в кастрюлю два литра воды, положите две ложки соли и вымочите баклажаны около получаса. Перед этим их следует нарезать на небольшие кусочки, чтобы процесс пошел быстрее. Обратите внимание, что овощ непременно будет всплывать, поэтому нужно прижать его гнетом. По истечении времени прополощите баклажаны в чистой воде и приступайте к готовке.
9. Сохраняем цвет овощей после варки
Брокколи должны провариться в кипятке, а затем полежать в холодной воде
Наверняка, вы согласитесь с тем фактом, что свежие овощи имеют более привлекательные внешний вид, чем их «собратья», которые прошли термическую обработку. Чтобы плоды не теряли свой цвет и красоту, в процессе их готовки используйте следующий лайфхак. Варите овощи в кипящей воде на протяжении двух-трех минут, а затем отправьте в миску с ледяной водой. Резкий перепад температур позволит им быстрее «дойти», но при этом сохранить презентабельный внешний вид.
10. Делаем овощи хрустящими
Хрустящие овощи часто подают в стаканах. / Фото: ninetrends.ru
Некоторые овощи ценят именно за то, что после приготовления они приятно хрустят во рту. В эту категорию входит морковь, сельдерей, редис и другие. Чтобы они не теряли свои свойства и начали увядать раньше времени, налейте в миску воду, добавьте в нее ломтики очищенного картофеля, после чего отправьте в емкость овощи. Такая простая хитрость поможет сохранить овощи хрустящими.
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