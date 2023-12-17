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Как правильно хранить хлеб: Советы профессионалов



 

Тема хлеба, который всему голова, вероятно будет актуальна во все времена. Особенную важность она приобретает в тот момент, когда мы пробуем настоящий хлеб, испеченный на закваске, а не на дрожжах и тем более не приготовленный на ваших глазах из замороженного теста.


Такой хлеб, если он печется без нарушения технологии с использованием отборных сортов муки, чистой воды и без всевозможных улучшителей и стимуляторов, не только не плесневеет (от слова совсем!), он крайне полезен для нашего организма. Про пользу поговорим отдельно, а пока вот вам лайфхаки про правильное хранение хлеба от ремесленной пекарни «Хлебная мануфактура №1».

Правило №1: Используйте хорошую хлебницу


Храните хлеб в правильной хлебнице, он будет долгое время оставаться свежим и вкусным.

Храните хлеб в правильной хлебнице, он будет долгое время оставаться свежим и вкусным.

 

Как вы, наверняка, догадываетесь, хлебницы придумали не просто так. Хлеб в них будет оставаться свежим и вкусным долго, только перед покупкой обратите внимание на герметичность этого кухонного аксессуара. Из всех существующих материалов деревянные, особенно можжевеловые или берестяные, подойдут лучше всего, ведь это природные антиоксиданты. И не забывайте периодически убирать крошки и протирать хлебницу от пыли!

Правило №2: Мешочек из ткани хорошо сохраняет хлеб


В мешочке из льняной или холщовой ткани хлеб будет храниться очень долго.

В мешочке из льняной или холщовой ткани хлеб будет храниться очень долго.

 

Тканевый мешочек - это идеальный вариант хранения хлеба, при этом в приоритете, конечно же, льняной или холщовый варианты. Погуглите и найдете подходящие, выбор огромен. Так хлеб сохранит пользу, вкус и аромат, а процесс подсыхания замедлится. Только, пожалуйста, помните, что каждому виду хлеба - свой мешочек.

Правило №3: Хлеб можно хранить в полиэтиленовом пакете с небольшими отверстиями


Если храните хлеб в полиэтиленовом пакете, обязательно проделайте в нем небольшие отверстия.

Если храните хлеб в полиэтиленовом пакете, обязательно проделайте в нем небольшие отверстия.

 

Если таких мешочков у вас нет, используйте полиэтиленовые пакеты. Безусловно, это не самый экологичный вариант хранения, но пока один из самых распространенных и доступных. Только сделайте в них небольшие отверстия и не используйте повторно!

Правило №4: Холодильник - не лучшее место для хранения хлеба


При хранении в холодильнике хлеб теряет влагу и впитывает посторонние запахи.

При хранении в холодильнике хлеб теряет влагу и впитывает посторонние запахи.

 

Если вы все еще держите хлеб в холодильнике и удивляетесь, что он быстро черствеет, то пора отказаться от этого способа хранения вовсе. Ведь в результате хранения хлеба в холодильнике, влага из него испаряется быстрее, и хлеб теряет свою свежесть. Кроме того, хлеб может впитывать запахи окружающих его продуктов, что тоже не вариант, согласитесь?

Правило №5: Нарезайте хлеб с середины


Чтобы сохранить свежесть хлеба дольше, лучше разрезать его с середины.

Чтобы сохранить свежесть хлеба дольше, лучше разрезать его с середины.

Если резать хлеб не с краю, а с середины и плотно складывать его срезами друг к другу, хлеб дольше останется свежим.

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